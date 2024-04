Komplet na meczu Lecha z Legią

Stadion Lecha ma 41 609 miejsc siedzących, z których część zostanie wyłączona z użytku ze względu na bufory przy sektorze gości. Ostatni mecz Lecha z Legią w Poznaniu, który rozegrany został 1 października 2022 roku obejrzało 35 410 widzów, w tym 1899 fanów z Łazienkowskiej. W kwietniu 2022 roku na trybunach poznańskiego stadionu pojawiło się 39 225 kibiców, w tym ok. 2000 legionistów.

Ponad 40 tysięcy kibiców obejrzy spotkanie Lecha Poznań z Legią Warszawa, które rozegrane zostanie na stadionie przy Bułgarskiej w niedzielę, 12 maja. Normalne wejściówki na to spotkanie wyprzedane zostały w ekspresowym tempie, pomimo wyższych cen w porównaniu z pozostałymi spotkaniami "Kolejorza" (100 i 140 złotych za bilety normalne, 80 i 112 zł za ulgowe). W ostatnim tygodniu Lech sprzedał ostatnie wejściówki do strefy VIP, kosztujące od 350 złotych.

