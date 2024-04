Legię czeka latem rewolucja?

"Wojskowi będą musieli zmierzyć się z kolejną przebudową i pozyskaniem przynajmniej pięciu-sześciu zawodników. Na liście potrzeb najistotniejsze pozycje zajmują kwestie pozyskania napastnika czy nowych graczy do środka pola" - informuje sport.tvp.pl. Na ten moment potwierdzony jest jeden transfer. Do Legii po wygaśnięciu kontraktu z Łudogorcem trafi trafi 30-letni defensywny pomocnik Claude Goncalves . Do Warszawy mogą wrócić także zawodnicy z wypożyczeń - Igor Strzałek (Stal Mielec), Makana Baku (OFI Kreta), Jordan Majchrzak (Puszcza Niepołomice), a także bramkarze Cezary Miszta (Rio Ave FC), Gabriel Kobylak (Radomiak Radom) i Maciej Kikolski (GKS Tychy). Trudno jednak oczekiwać, że będą to realne wzmocnienia, raczej jedynie uzupełnienie kadry. Strzałek wystąpił wiosną w 7 meczach Stali, notując łącznie 313 minut (ok. 45 min na mecz). Z kolei Majchrzak od lipca ubiegłego roku zagrał w 18 ligowych i 2 pucharowych spotkaniach Puszczy Niepołomice, łącznie 759 minut (niespełna 40 min na mecz). Jedyną bramkę zdobył 13 kwietnia w meczu z Lechem Poznań. 30 czerwca kończą się kontrakty siedmiu piłkarzom pierwszego zespołu. Z dużym prawdopodobieństwem można napisać, że w Legii nie zostanie Josue . Jak przyznał niedawno dyrektor sportowy, stołeczny klub nadal nie złożył mu oferty, a dochodzą do nas głosy, że sam zawodnik nie wyraża większej chęci pozostania, szczególnie po zwolnieniu trenera Kosty Runjaicia, z którym miał bardzo dobre relacje. Niepewna jest przyszłość Artura Jędrzejczyka , który ostatio notuje słabe występy, a także Tomasa Pekharta . W Warszawie na pewno nie zostanie wypożyczony z Bundesligi Gil Dias . Legia ma opcję automatycznego przedłużenia umowy z Yurim Ribeiro , ale były też plany rozmów z zawodnikiem nt. nowego kontraktu. Na razie nie wiadomo, jak sytuacja się rozwinie, bowiem wstępne oczekiwania piłkarza nie były zbieżne z wyobrażeniami Legii. Qendrim Zyba , któremu 30 czerwca kończy się wypożyczenie, nadal jest oceniany pod kątem przydatności do zespołu. Niepewna jest także przyszłość Filipa Rejczyka , który nie dostaje szans na grę od trenerów, a za kilka dni kończy 18 lat. Jego kontrakt zostanie automatycznie przedłużony, jeśli rozegra 270 minut w sezonie, czyli tylko 3 mecze. Póki co, Rejczyk ma na koncie 32 minuty (21.07. z ŁKS-em Łódź, 03.12. z Zagłębiem Lubin, 9.02. z Ruchem Chorzów i 25.02. z Koroną Kielce). Może się więc okazać, że Legia, przez brak stawiania na młodzież, po raz kolejny straci utalentowanego reprezentanta Polski, a ten rozwinie się w innym klubie. Piłkarze, którym kończą 30 czerwca się kontrakty: Gil Dias (27 lat), Artur Jędrzejczyk (36), Yuri Ribeiro (27), Tomas Pekhart (34), Filip Rejczyk (17), Josue (33), Qendrim Zyba (23).

Komentarze (38)

+ dodaj komentarz

dodaj

13 (Mioduski) - 1 godzinę temu, *.217.85 Dyrektor sportowy- rozliczam. Ilu sprowadził. Za jakie kwoty. Ile zarobiliśmy/ ile straciliśmy. Ile dany piłkarz wniósł- gole, minuty, kluczowe to i tamto, kontuzje...

Także tak. I jeśli słabo, do zwolnienia.

SKAUTING- my nie mamy skauting tylko patouklady. Miodzio- musisz z tym skończyć.

AKADEMIA- najdroższa a nie najlepsza akademia w Polsce. Produkujemy masowo przeciętniaków... No ale jak ma być inaczej jak trzeba płacic kupę kasy by Twój dzieciak tam grał? Powariowali w tym klubie czy co? Ja rozumiem, że część musi płacić, ale powinny też być stypendia, i to dużo, dla "supertalentow". A nie ma. Stypendia pewnie są "zarezerwowane".

Stadion... Jak na Legię jest już za mały. Trzeba dołożyć trybunę... Ale właścicielem jest miasto... Czyli Trzaskowski .. czyli się nie dogadamy. A propos... Jak to jest że w Stolicy rządzi Legia a macie lewackie miasto? He... Nie wstyd Wam?

Wracając do tematu.



Legia powinna przejść REWOLUCJE przez duże R. Ale ryba psuje się od głowy. I jeśli za rok spotkamy się przy tej samej dyskusji, już mi nikt oczu nie zamydli... odpowiedz

zibin55 - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Niestety nic ująć a tylko dodać... odpowiedz

MIODUSKI KONFABULANT - 3 godziny temu, *.telefonica.de Rewolucja tzn ? mIODUSKI I zielinski WON ZŁODZIEJE odpowiedz

Single malt - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Grunt, że Baku i Miszta wracają! Idzie ku lepszemu. odpowiedz

Czwarty Pasek Na Dresie - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Kolejna przebudowa...kolejne sprowadzone na ławkę drewno...i tak w kółko. odpowiedz

Trampek - 17 godzin temu, *.125.113 Nie zaczyna się budowy domu od sufitu ! Najpierw muszą być fundamenty, a nie odwrotnie ! LEGIA , która ma największy budżet w e-klapie, od większości klubów dwukrotnie większy - na płycie boiska często nie potrafi tego zdyskontować . A remisy czy porażki z maluczkimi - chwały jej nie przynosi.Jeżeli ma być rewolucja - to w pierwszej mierze powinna dotyczyć tych, którzy ewidentnie do takiego stanu doprowadzili - mimo "zastrzyku " pieniędzy głównie za Muciego / przez niektórych "ekspertów" często wyśmiewanego/ Aby zwalić odpowiedzialność , a jednocześnie bronić swojego tyłka to zwolnili trenera. Właściciel LEGII w pierwszej kolejności powinien dosłownie "wyrzucić " najpierw te osoby - jak najdalej od LEGII. Klub praktycznie jest rozłożony na czynniki pierwsze , kiedy zawodnik z Akademii w Kozienicach zagościł ostatni raz na stałe w pierwszym składzie LEGII ? Skautingu praktcznie nie ma, bo gdyby istniał , to takich " niedorajdów" nie sprowadzałby do największego i dysponującego największym budżetem klubu jakim jest LEGIA. Jeżeli " rewolucja " ma się sprowadzać do tego,że zakupi się na "bazarze" kolejnych " niedorajdów" w miejsce tych zwolnionych - to za rok spotkamy się w tym samym miejscu co obecnie . Zwłaszcza , że zestaw zespołów na zdobycie Pucharu Polski - spowodował - niezależnie , kto zdobędzie puchar, tylko zdobycie trzeciego miejsca daje możliwość uczestniczenia / z jakim skutklem ? / w razgrywkach europejskich pucharów. Na dzień dzisiejszy taka możliwośc jest iluzoryczna. Brak uc zestniczenia w rozgrywkach europejskich - to brak dodatkowej , a być może podstawowej gotówki . Drugiego Muciego w LEGII nie ma , aby ten brak funduszy uzupełnić. To nie jest czarny , ale realny scenariusz najbliższego czasu , który może spotkać LEGIĘ . Właściciel LEGII ma do wyboru ,albo za rok zastać LEGIĘ w stanie obecnym , albo jeszcze gorszym., albo zacząć " budowę" od fundamentów a nie od sufitu. Po prostu, ludzi ,którym się płaci określone pieniądze ,zatrudnionych w klubie o jajwiększym budżecie w E-klapie -- a którzy doprowadzili klub do obecnego stanu - należy w trybie natychmiastowym zwolnić - niezależnie od dotychczasowych zasług dla klubu. Dalsze z ich strony obiecanki, cacanki - propozycje " naprawcze " nie należy uwzględniać nawet ..." między bajkami " - z uwagi na małą wiarygodność . Obyśmy nie spotkali sie w tym samym miejscu za rok z tymi samymi problemami. odpowiedz

13 - 1 godzinę temu, *.217.85 @Trampek: kropka. odpowiedz

ReeeevoLuuution Tiiimeeee!⚽️✨ - 18 godzin temu, *.02.net Rejczyka zostawic a reszta bay bay! W sinà daL!Wyj... dyrektora sportowego i kierownika drużyny to krégosŁup drużyny zostaje sztab bo ich jest za dużo vo sie uczá?! odpowiedz

Andreas - 19 godzin temu, *.chello.pl Znajdźmy trenera przygotowania fizycznego. odpowiedz

Sen o - 19 godzin temu, *.chello.pl Szukać dyrektora sportowego z prawdziwego zdarzenia. Nawet Żewłakow byłby lepszy bo liznął Europejskiej piłki. Jacus tylko krajowe podwórko. odpowiedz

Lw - 20 godzin temu, *.t-mobile.pl Dobrze w Zniczu gra wypożyczony Krajewski. odpowiedz

L - 22 godziny temu, *.176.233 " a dochodzą do nas głosy, że sam zawodnik nie wyraża większej chęci pozostania, szczególnie po zwolnieniu trenera Kosty Runjaicia, z którym miał bardzo dobre relacje."



Przeciez z Feio tez ma dobre. A nie wiem czy nie lepsze. To sa rownolatkowie, ktorzy przecieli sie za młodu w Portugalii, w Polsce tez juz sie spotkali i dlugo rozmawiali zanim Feio byl jeszcze trenerem Legii a wy piszecie, ze ma odejsc, bo z poprzednim trenerem mial dobre relacje? odpowiedz

bronek49 - 22 godziny temu, *.vectranet.pl nie rozumiem dlaczego trener przez cały sezon nie znalazł miejsca dla Rejczyka żeby chociaż rozegrał 270min ale to też wina Zielińskiego który nie wpisał w kontrak trenera że ma wypromować jednego ,dwóch młodych piłkarzy ,a Mioduski chce mu płacić za cały kontrakt nawet kiedy podejmie trenerkę w innym klubie to jest 750 tyś euro za taką kase można by było kupić dobrego piłkarza odpowiedz

FC Sindröm Stockholm - 23 godziny temu, *.inetia.pl Dopóki właścicielem jest dariusz mioduski - NIE ZMIENI SIĘ NIC! odpowiedz

Bemowiak - 21 godzin temu, *.play-internet.pl @FC Sindröm Stockholm: dokładnie! odpowiedz

ja - 6 godzin temu, *.play-internet.pl @FC Sindröm Stockholm: słuszna opinia ! Zmienić to tylko na gorsze ! odpowiedz

Darek - 23 godziny temu, *.t-mobile.pl Już widzę te rewolucje.

Przyjdzie 6 kopaczy. Jeden będzie się nadawał do pierwsze składu od razu. Dwóch będzie się aklimatyzowało rok czasu grając jakieś ogony. Jeden się połamie a kolejnych dwóch skończy w rezerwach. Ile razy już to przerabialiśmy?

Zieliński podpisze z nimi trzy letnie kontrakty. Za pół roku nie będzie tu już Zielińskiego a nowy dyrektor sportowy zacznie pracę od próby pozbycia się owych kopaczy. Kilku z nich dostanie połowę kontraktu z góry i to by było tyle z rewolucji transferowej.

Oczywiście nie będzie pieniędzy dla Josue ale znajdą się dla Rosołka i Baku.

A jak przyjdzie kryzys w drużynie i prezes lub dyrektor sportowy powie do trenera,że ma jego pełne poparcie to będzie oznaczało, że może się już pakować.

Tak działa nasz klub od lat. odpowiedz

Wojtek86 - 22 godziny temu, *.chello.pl @Darek : W punkt. Też tak to widzę. odpowiedz

Pudel - 23 godziny temu, *.19.17 Ta rewolucja trwa od czasu całkowitego przejęcia Legii przez Mioduskiego czyli już 7 lat. 2WŚ trwała krócej... odpowiedz

Stara (L) - 23 godziny temu, *.gvt.pl Najważniejsze żeby został Rosołek...???? Proszę!!!???? odpowiedz

bum - 17.04.2024 / 16:01, *.co.uk Jak to wygląda tragicznie....

Nigdy nie było tak żałosnej drużyny w tym klubie jak teraz.... Tendencja spadkowa trwa odkąd ten szczur przejął ten klub.

Robi to powoli.....

Coś tam gadał ma początku że Leśny zrobił z Legii KOLOSA NA GLINIANYCH NOGACH I LEGIA MA DŁUGI.

To ja sam mówię że miodek z Legii zrobił bezpłciowego średniaka z jeszcze większymi długami.

Żal du...ę ściska patrząc na ten syf.

Wypompuje każdy możliwy potencjał z marki jaką jest Legia Warszawa i pójdzie fpistu zapewniając sobie grube dopływy kasy od obumarłego bankruta.

Milduski to jest gangrena i zabije ten klub skończymy w 3ej lidze odpowiedz

qubas - 17.04.2024 / 15:56, *.t-mobile.pl jak oddadzą Rejczyka, to zostaną turbo debilami odpowiedz

Egon - 17.04.2024 / 15:05, *.waw.pl Po co nam Josue, który ma konkretne liczby.

Mamy przecież Diasa, Zybę, Celhakę, Burcha itd.

Taka paka, że aż się słabo robi. odpowiedz

(L)eming - 17.04.2024 / 14:49, *.gov.pl Jakub Budnicki- GKS Tychy, solidny obrońca. odpowiedz

Mateusz z Gór - 17.04.2024 / 14:03, *.orange.pl Realnie, jeśli Zyba nie łapie się do tak krótkiej i przeciętnej Legii teraz to później też nie będzie się łapał. Tu nic nie pomoże, musi być za słaby. Mam nadzieję, że go nie przedłużą. Z kolei za Pekhartem to Legia może jeszcze zapłakać, szczególnie jeśli nowa taktyka będzie się opierała o wrzutki, a tak właśnie padł jak na razie jedyny gol za nowego trenera. Josue też powinien zostać, bo to najlepszy piłkarz tego zespołu. Jędrzejczyk jeśli będzie chciał być jeszcze podstawowym piłkarzem to pewnie odejdzie i później wróci w nowej roli. A jak nie to się przyda, jeśli nie na boisku to w szatni, bo to doświadczony Polak i jeden z liderów szatni.. Bo ja już widzę tę rewolucję... Jacek Zieliński nasprowadza dziwnych piłkarzy z różnych krajów, którzy będą rywalizować z młodymi Polakami i dopiero zrobi się bałagan, bo kto będzie mentalnie ten zespół prowadził, jeden Kapustka? Liczę też na to, że dojdzie do realnej oceny umiejętności bramkarzy, którzy wrócą z wypożyczeń, bo może się okazać, że ci których oddaliśmy są lepsi niż ci, co grają. Tylko do tego trzeba uczciwego spojrzenia ze strony trenerów. odpowiedz

Malarz wracaj do Bełchatowa - 17.04.2024 / 12:41, *.mm.pl Powinni jeszcze zrobić zmiany w sztabie trenerskim, m.in. pozbyć się wszystkich osób, dla których bronienie strzałów nogami to błąd w sztuce bramkarskiej. odpowiedz

bum - 23 godziny temu, *.co.uk @Malarz wracaj do Bełchatowa:

Też bym go pogonił z klubu... Wafelki skawalony jakich mało.

Polonista i farmazoniarz hehe niech mu żonka załatwi w c+ fuchę.

Ale miodek takich lubi więc będzie nam udawał legionistę latami dopóki lokowany szczur u steru będzie.

Pozdro ziomek! odpowiedz

PrzemoL - 17.04.2024 / 12:30, *.217.6 Rewolucje są co rok czy dwa lata i wynikają głównie z nieudolności zarządu w wykorzystaniu potencjału tego klubu. odpowiedz

(L)eve(L)64 - 17.04.2024 / 12:26, *.plus.pl Poza Josue, może Riberio pozostałym dziękujemy bez żalu. odpowiedz

Gerwazy z Ignacowa - 17.04.2024 / 12:02, *.tpnet.pl Dla mnie rewolucja była by tylko wtedy jakby odszedł Kudłaty z Jackiem odpowiedz

Paco - 17.04.2024 / 12:02, *.190.43 Kudłacz sprawdzi typów bez klubu i będzie wmawiał ze to wzmocnienia. Kołderka coraz krótsza a komornik czeka . Tylko Darek się zwinie a nas zostawi z długami . Serce pęka na ten scenariusz ale to jest bardzo blisko odpowiedz

Wyrwikufel - 17.04.2024 / 11:57, *.netfala.pl Znowu nasprowadzają paralityków pokroju Diasa z "dobrym CV". Nic nowego, cały czas przebudowa. Kolejne dwa sezony będzie przebudowa. No ale pewnie takie są założenia długofalowej strategii osłabiania Legii według kudłatego cymbała. odpowiedz

Żmija - 17.04.2024 / 11:57, *.vectranet.pl Czyli za jakieś 2 lata ktoś sprzeda Rejczyka za miliony a my dostaniemy kilka tysięcy jako ekwiwalent za wyszkolenie… Ale przecież lepiej dawać minuty nieudacznikowi Diasowi czy testować anonima Zybę… Dobrze, że przynajmniej Rosołek jest nasz! odpowiedz

Barnaba - 17.04.2024 / 11:47, *.orange.pl Wzmocnień nie będzie, bo za co? Za wszy? odpowiedz

matias - 17.04.2024 / 11:25, *.icpnet.pl Jeszcze wszyscy zatęsknicie za Josue! Standardowa polska mentalność czyli niedocenianie dobrych zawodników. odpowiedz

hulk - 17.04.2024 / 12:00, *.chello.pl @matias: zawodnik dostaje solidne wynagrodzenie, to jest docenienie i ma za to zapie*dalać a nie prosić się o szacunek. odpowiedz

Ju(L)ius - 17.04.2024 / 12:33, *.t-mobile.pl @matias: dokladnie!! odpowiedz

szymekokular - 17.04.2024 / 13:46, *.30.16 @matias: ja bym powiedział, że to jest typowo "służalcza" postawa - jeszcze go całuj na kolanach i błagaj by został. koleś umie w piłkę ale nie umie w gry drużynowe ewidentnie - ma ego bujne jak Mioduski pióra. Wszędzie gdzie grał robił syf w szatni, i tak tu długo wytrzymał. Taki Atmosferić tylko na odwrót. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.