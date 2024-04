Bilety na mecz z Radomiakiem

KUP BILET NA MECZ LEGIA - RADOMIAK Przypominamy, że zgodnie z regulaminem sprzedaży nie ma możliwości zwrotu zakupionego już biletu. Kasy przy ul. Łazienkowskiej 3 są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 19:00, w soboty w godz. 10:00 - 17:00, a także w niedziele w godz. 10:00 - 16:00, natomiast w dniu meczu od godz. 10:00 do rozpoczęcia II połowy spotkania. W razie pytań prosimy o kontakt z Punktem Obsługi Kibica.

Komentarze (6)

+ dodaj komentarz

dodaj

Januszek - 17.04.2024 / 12:12, *.chello.pl Jak ma byc kasa na transfery jak bilety są takie tanie przy obecnej sytuacji rynkowej.. no z czego klub ma wziac kase.



Tu mecz przyjazni wystarczy zrobic jakis event ktory przyciagnie fanow rozdac cegielki transferow z jakims konkursem kolacja z Gwiazda albo co ..ale nie ... po co na co to komu... odpowiedz

Meteor - 17.04.2024 / 13:42, *.plus.pl @Januszek: Za pieniądze z biletów to chyba jeszcze żaden klub transferów nie zrobił :D Jakby miałobyć tak jak piszesz to musielibyśmy płacić po pare stów za najtańszy bilet. Kubełek zimnej woduni na głowę to by ci się chyba przydało. odpowiedz

znawca_klimatu - 17.04.2024 / 08:56, *.chello.pl Zarząd kompletnie sobie nie radzi marketingowo. Zamiast puścić bilety do wolnej sprzedaży przed meczem ze Śląskiem to ograniczają opcje zakupów do "subskrybentów". Gdyby zrobili odwrotnie mieliby gwarantowany komplet na trybunach - a to z tej racji chociażby, że mecz zgodowy.

W niedzielę czeka nas prawdopodobna porażka ze Śląskiem, co zniechęci fanów futbolu do przyjścia na mecz z Radomiakiem. Raz, że będzie to przedłużony weekend majowy i co za tym idzie będzie wiele konkurencyjnych opcji na zagaspodarowanie czasu, dwa porażka postawi pytania czy naprawdę chce się oglądać piłkarzy średnio zaangażowanych w życie klubowe?

No samymi fanatykami, którzy przyjdą bez względu na w/w stadionu się nie zapełni. Aż tylu w aglomeracji + fc typu Chełmża, Brodnica, Siedlce ich nie ma...



odpowiedz

Maras - 17.04.2024 / 00:21, *.t-mobile.pl I znowu kroi się ściema, jak na Śląsku. Biletów kupić nie można a frekwencja wyniesie ok. 26k. Pogratulować odpowiedz

Sl - 17.04.2024 / 08:38, *.vectranet.pl @Maras: No wlasnie tez mnie to zawsze zastanawia. Stadion na 31000 gosci w maxie 1700 to co prawie 4000 bufora?? odpowiedz

Meteor - 17.04.2024 / 09:03, *.plus.pl @Maras: Tu można miec pretensje już tylko do karnetowiczów, którzy na mecz nie przyjdą a biletu nikomu nie przekażą ani nie zwolnią go do sprzedaży. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.