W sobotę mecz futsalistów z Rekordem

Rekord obecnie zajmuje drugie miejsce w tabeli, ale w zależności od wyników ostatniej serii spotkań, na czołowych trzech lokatach może jeszcze dojść do zmian. Legia w I rundzie play-off zagra z zespołem, który zajmie 2. miejsce po sezonie zasadniczym, a więc z Rekordem, Constractem Lubawa lub Piastem Gliwice. Rekord w obecnym sezonie ma bilans 24 wygranych, 2 remisów i 3 porażek. W pierwszym meczu obu drużyn w Bielsku-Białej Rekord zwyciężył 5-2, choć po 17 minutach legioniści prowadzili 2-0. Termin meczu: sobota, 20 kwietnia 2024 roku, g. 18:00 Adres hali: Warszawa, ul. Gładka 18 (OSiR Włochy) Ceny biletów: 15 zł (ulgowe) i 20 zł (normalne)

bie(L)sko - 16 godzin temu, *.vectranet.pl Tylko zwycięstwo. Takie przetarcie przed meczami barażowymi. Pozdrawiam odpowiedz

