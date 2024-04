W sobotę derbowe spotkanie na Bielanach

W najbliższą sobotę, 20 kwietnia o godzinie 14:00, na boisku przy ul. Marymonckiej 34 na Bielanach rozegrane zostaną zaległe derby I ligi rugby pomiędzy AZS-em AWF a Legią. Wstęp na trybuny jest bezpłatny - zachęcamy do wspierania legionistów!

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

Kacperek - 17.04.2024 / 11:42, *.chello.pl Szkoda ze nie jak w Maju ,jak bylo to 2 lata temu, grill i piwko , i choralne spiewy . oby pogoda dopisala..Fajne Derby ! (L) odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.