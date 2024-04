Pięciobój

Wyniki legionistów w PŚ w Ankarze

Sobota, 20 kwietnia 2024 r. 12:37 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W tureckiej Ankarze odbyły się drugie zawody Pucharu Świata w sezonie 2024 w pięcioboju nowoczesnym, w których startowało troje zawodników Legii Warszawa. Małgorzata Karbownik - najmłodsza ze startujących polskich pięcioboistek, udział w zawodach zakończyła na etapie kwalifikacji do półfinałów. Karbownik zajęła miejsce 20. w grupie C, w dużej mierze przez słabszy wynik w szermierce (tylko 10 wygranych pojedynków, co dało 187 pkt.). Legionistka uzyskała najlepszy wynik w pływaniu na 200 metrów stylem dowolnym (02:13.16 min.).



Daniel Ławynowicz odpadł również na pierwszym etapie rywalizacji, zajmując 27. miejsce w grupie A. Daniel zdobył 166 pkt. w szermierce, 19 miejsce w pływaniu (2:09.90 min.) i 26 wynik w laser run.



Z kolei Łukasz Gutkowski jako jedyny awansował do półfinałów, ale ostatecznie nie zdołał awansować do finałowej 18-tki. W półfinałowej grupie A zajął miejsce 18. Po szermierce legionista zajmował miejsce 11. z 205 pkt. + 4 zdobyte w bonusowej rundzie. Po pływaniu na dystansie 200 metrów, Łukasz spadł na miejsce 15., tracąc 17 sekund do dziewiątej lokaty, dającej awans do finału. Niestety błędy na strzelnicy uniemożliwiły awans w klasyfikacji generalnej.



Za tydzień troje legionistów wystartuje w kolejnych zawodach Pucharu Świata, które odbędą się w Budapeszcie.