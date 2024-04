Sonda: Nota Runjaicia na 3,8

Ze wszystkich oddanych głosów 40% wybierało opcję "dobrze", a 29% "bardzo dobrze". Okres najniższych ocen przypadł na początek marca tego roku, gdy noty "bardzo dobrze" spadły do 5%, a "dobrze" do 12%. W ostatnich tygodniach przed zwolnieniem wyniki drużyny się nieco poprawiły, a tym samym i oceny szkoleniowca, ale nie wpłynęło to na decyzję zarządu o zakończeniu blisko dwuletniej współpracy. Jeżeli przyjmiemy skalę 1-5 (1 - bardzo słabo, 5 - bardzo dobrze), to średnia ze wszystkich głosów od początku sezonu wyniosła 3,78 . Przed startem rundy wiosennej wynosiła ona 4,15 . Natomiast jeżeli pod uwagę weźmiemy okres startu rundy wiosennej do teraz, to średnia wyniosła 3,05 .

(L)eve(L)64 - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Można by pisać o roli Mioduskiego i Zielińskiego ale to trener jest odpowiedzialny za drużynę i jej wyniki. Na pewno progresu nie zrobił. Jeżeli chodzi o jesienne wyniki to nie zapominajmy że grali Muci i Slisz którym zależało na wyjeździe. Pozostali też próbowali się pokazać w Europie.Zaangażowanie piłkarzy niwelowało, maskowało brak pomysłu Kosty na strategię gry. Ciągłe zmiany ustawień, składu, zmiany w czasie meczów też miało wpływ na mentalność piłkarzy. Moim zdaniem najważniejszym argumentem przy zwolnieniu Kosty było właśnie to że sama szatnia czuła iż z tym trenerem nie jest w stanie już nic zrobić. odpowiedz

Jordan - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Za co ta ocena dla szkodnika-sabotażysty?! 2! odpowiedz

KAMIL - 4 godziny temu, *.com.pl przestańcie pieprzyć że wina ZIELA MIODKA(jego to kazdy normalny wie że jest gość bez pojęcia albo spejclanie szkodnik) niech mi nikt nie wmówi że z tymi kopaczami lepszego wyniku nie można było zrobić ! jak się traci pkt z KORONĄ WARTĄ ŁKS CRACOVIĄ PIASTEM itp to nie ma o czym mówić a on co mecz co chwilę inna obrona itd. a uparty w swoim systemie i do tego dziwne rotacja w składzie co mecz i z ławki ... bez żalu odpowiedz

Cezar. - 6 godzin temu, *.centertel.pl Niestety nie zgadzam się z dobrą opinią dla trenera uważam,że przy tym składzie,taki Papszun czy np.Czerczesow wyciągnąłby z tego zespołu ok 10 punktów więcej i inaczej wyglądałaby teraz tabela. odpowiedz

Dexter - 10 godzin temu, *.centertel.pl Początek sezonu był naprawdę imponujący wszystko było dobrze do tego meczu z Pogonią 3:4 odpowiedz

WojtasBB - 20 godzin temu, *.lupro.net Dobry trener, słaby skład. Jeszcze się o tym przekonamy. odpowiedz

Roma - 19 godzin temu, *.centertel.pl @WojtasBB: ale to już od dawna wiadomo. odpowiedz

Biała si - 21 godzin temu, *.t-mobile.pl Najlepszą sondą są wyniki , odpowiedz

Rafa(L) - 17.04.2024 / 15:40, *.centertel.pl Sond możemy robić tyle ile chcemy ale z taką kadrą aktualnie jaką dysponujemy żaden trener nie zrobi z jej drużyny. Tak jak napisałem wcześniej Feio przecież mówi identycznie jak Runjaić tylko że w delikatniejszy sposób. Zmiana Trenera tu nic nie da bo to co się dzieje w Legii jest przede wszystkim winą Zielińskiego i Mioduskiego. Nie mamy Mladenovicia, Muciego, Ślisza, Nawrockiego czyli jakościowych graczy na których opierała się gra Legii. Czy byli sprzedawani czy nie przedłużali z nimi umów nie ma w tym momencie większego znaczenia. Jeśli rezygnuję się z nich w połowie sezonu choć nie powinno się tego robić na tym etapie sezonu bo rozpie...lasz Trenerowi wtedy całkowicie drużynę lub po sezonie to na ich miejsce ściągasz wartościowych Piłkarzy jak na naszą ligę za minimum milion euro bo pieniądze na to powinny być skoro się bierze miliony za takich graczy jak Ślisz czy Muci nawet jak te pieniądze będą wpływać w ratach a Zieliński ściąga jakiś szrot bo nie można inaczej tego nazwać jak się bierze gracza na zasadzie wolnego transferu. Nie mówiąc już o brakach kadrowych w przypadku kontuzji czy kartek. Niestety ale z gówna żaden Trener kiełbasy nie ukręci choćby zatrudnili tutaj Xaviego bo potrzebujemy jakościowych graczy a nie szrot. Zieliński nie dość że kłamie to jest jeszcze takim samym dusi groszem jak Mioduski. Chcą Mistrzostwa, chcą europejskich pucharach a nie dają nic w zamian. Zieliński odejdź dopóki Kibice Ciebie jeszcze szanują i zabierz ze sobą Loczka. Won! odpowiedz

Radek - 17 godzin temu, *.centertel.pl @Rafa(L): a czy mogę zadać Ci pytanie? Abstrachujac od tego czy transfery są trafnie czy nie to wolisz sytuację że mimo długu trzeba wydawać pieniądze na prawo i lewo i za pare lat skończyć w 4 lidze czy mimo wszystko wolisz pare sezonów posuchy w Ekstraklasie ( czytaj co roku Puchary ) ale mimo wszystko brak bankructwa klubu.?

Pozdrawiam odpowiedz

ja - 6 godzin temu, *.play-internet.pl @Radek: i tak skończymy bankructwem te wszystkie luksemburskie pożyczki miodulskiego do tego doprowadzą ! odpowiedz

taco - 17.04.2024 / 15:20, *.vectranet.pl głos powinny mieć tylko osoby z wyższym wykształceniem ! odpowiedz

olew - 22 godziny temu, *.vectranet.pl @taco: raczej płacące roczne podatki osobiste w kwocie co najmniej 20,000 pln, wykształcenie wyższe to mają wszyscy - więc ono byle jakie odpowiedz

Edek - 18 godzin temu, *.ztomy.com @olew: ja nie mam wyższego, a samego dochodowego płacę między 3-4k co miesiąc... O zusie nie wspominając. odpowiedz

Lupus - 15 godzin temu, *.centertel.pl @olew: Ja mam nawet MBA za całe 5000,00 odpowiedz

Egon - 17.04.2024 / 15:17, *.waw.pl Runjaic, jak każdy trener miał wady i zalety, ale wraz ze swoim sztabem trenerskim uratował Legię przed spadnięciem w kompletną już przepaść finansową.



Dług mamy wielki, a można sobie tylko wyobrazić, jak wygladałby on dzisiaj, gdyby nie potężny zastrzyk finansowy z naszych sukcesów pucharowych i wypromowania dzięki temu piłkarzy, których można było sprzedać za ogromne, jak na nasze warunki pieniądze.



Ta kasa to dla nas, jak koło ratunkowe dla tonącego. odpowiedz

Filip z konopi - 17.04.2024 / 14:51, *.t-mobile.pl Nie wiem jaki jest sens rozciągnięcia sondy na 10 miesięcy i możliwości głosowania i oceny np. w lipcu zeszłego roku gdzie było sporo skrajnych chwil jak Puchar Polski i vicemistrzostwo po których był chwalony czy 4 porażkach z rzędu w październiku i całej rundy wiosennej po których był jechany i słusznie? Chodzi mi o to, że ocena powinna być na koniec pracy w klubie za całokształt. Inaczej oceniałem go w sierpniu po awansie do fazy grupowej, a inaczej oceniam go teraz. Wtedy wysoko go oceniłem i teraz tego żałuję i tego nie cofnę. Teraz nie dostałby nawet oceny dostatecznej. Będzie miał ocenę zawyżoną w stosunku do tego jakie były oczekiwania bo pewnie wielu jak ja zachłysnęło się radosnymi meczami w eliminacjach do Ligi Konferencji. odpowiedz

Woytek (Legionisci.com) - 17.04.2024 / 15:26, *.legionisci.com @Filip z konopi: Sens jest taki, że po możesz głosować codziennie/po każdym meczu. Jak sam wspomniałeś były okresy gdy oceniałeś wysoko, a po innych nisko. Dzięki jednej długiej sondzie możemy zaprezentować wyniki w formie nie tylko suchej jednej liczby, ale na wykresach na przestrzeni czasu, a z wykresów można odczytać ile procent na daną opcję było głosów TYDZIEŃ PO TYGODNIU - a więc z uwzględnionymi nastrojami kibiców.

Dodatkowo drugi wykres pokazuje średnie ocen z poszczególnych tygodni.



Myślę, że nie musisz żałować, że kiedyś oceniłeś go wysoko, bo w ostatnim czasie mogłeś bez problemu oceniać go negatywnie i te głosy też są przecież wliczone.



Zdecydowana większość trenerów na świecie na koniec pracy w danym klubie jest oceniana negatywnie (i dlatego jest zwalniana) - to logiczne, ale to nie znaczy, że trzeba zapominać o tym co było wcześniej. I właśnie to jest sednem prowadzenia tej sondy przez dany sezon, bo nie dość, że można wyciągnąć wyniki z ostatniego tygodnia/miesiąca, to porównać je z tymi z wcześniejszych :) odpowiedz

Amadeusz - 22 godziny temu, *.chello.pl @Woytek (Legionisci.com): Sonda nie jest miarodajna,poniewaz dany trener może mieć spore social media i będzie przez swoich "znajomych","sympatyków?" klikany.Jedynie miarodajną i twardą oceną trenera są... punkty ligowe i awanse w europejskich pucharach.Tak się składa,że ten trener miał słaby współczynnik zdobycia punktów w Ekstraklasie,to był przeciętny trener Legii,w punktacji nawet poniżej przeciętnej.W pucharach wiodło mu się znacznie lepiej,chociaz dwumecz z Molde to kompromitacja.Na jego obrone jest ,że stracił w zimowym okienku dwóch dobrych piłkarzy,ale mimio to trener Molde przeczytał od A do Z Runjaicia i w zasadzie wiedzieli,że nasze boki i nasza obrona trójką to ogromne dziury,które przy odpowiednik pressingu dadzą wolną przestrzeń i znakomite okazje dla ofensywnych pikarzy Molde.Z Molde niestety,ale trzeba było zmienić styl gry,zaskoczyć rywala,zaryzykować zmane ustawienia,czasem to przynosi efekt.Runjaić nie chciał w wielu meczach ryzykować i dlatego było tyle remisów i porażek.Większość trenerów go niestety bardzo łatwo czytała,taktyte naszej drużyny,sposób gry. odpowiedz

grzesiek - 17.04.2024 / 14:12, *.centertel.pl nota lepsza niż trener. Vuko by dostal mniej a jest lepszt odpowiedz

