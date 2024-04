Przygotowania do meczu ze Śląskiem. Powrót Ribeiro

Drużyna Legii Warszawa przygotowuje się do kolejnego meczu ligowego. Zgodnie z planem w do zajęć z zespołem powrócił Yuri Ribeiro . W środowym treningu, który dla mediów był otwarty tylko przez pierwszy kwadrans, wzięło udział 21 zawodników z pola i 4 bramkarzy. Fotoreportaż z treningu - 23 zdjęcia Woytka Trener Goncalo Feio ma do dyspozycji niemal wszystkich zawodników. W treningu nie wzięli udziału jedynie kontuzjowani Blaz Kramer , Marco Burch i Ramil Mustafajew. Z młodych zawodników bramowało natomiast Jakuba Żewłakowa . Zajęcia rozpoczęły się od 10minutowej rozgrzewki, a następnie zespół został podzielony na dwie grupy i doskonalił grę podaniami i kończenie akcji strzałami. Głównym punktem była taktyka, nad którą legioniści pracują na każdych zajęciach, ale praca odbywała się już bez obecności osób postronnych. Mecz Legia Warszawa - Śląsk Wrocław odbędzie się w niedzielę, 21 kwietnia o godz. 17:30 na stadionie przy Łazienkowskiej 3.

Komentarze (6)

Darek - 44 minuty temu, *.chello.pl Dyrektor sportowy przyszedł rozwinąć Rosołka? odpowiedz

13 - 20 godzin temu, *.205.82 W piz... i na gas!!! FEJO jedziesz z nimi odpowiedz

Bartolinii - 21 godzin temu, *.chello.pl Już się nie mogę doczekać niedzielnego Rosołka ;-) odpowiedz

Arek - 22 godziny temu, *.tpnet.pl Jedna rzecz. Bo z tego co udało mi się wyczytać, to oni trenują od poniedziałku. U Kosty, w niedzielę by była regeneracja, a poniedziałek wolny. Nie, żeby było czym się ekscytować, bo ten Feio jest tu dopiero od tygodnia, ale taka różnica nie wielka się rzuca. Ci, od wiecznego wolnego chyba powinni być zadowoleni. Mam tu na myśli nie piłkarzy, a bardziej ich komentatorów:) odpowiedz

exsa - 23 godziny temu, *.orange.pl Caly tydzien sie przygotowuja a mecze jak wygladaja moze w piatym finale bedziemy sie cieszyc ze zwyciestwa pod wodza nowego Trenera gramy na swoim stadionie a Slask ostatnio gra nie najlepiej jest szansa na 3pkt. !!!! odpowiedz

Lupus - 17.04.2024 / 14:08, *.centertel.pl Trenują, trenują, a wyników jak nie było, tak nie ma! odpowiedz

