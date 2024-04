U-15, U-16 i U-18: Powołania dla legionistów

Środa, 17 kwietnia 2024 r. 12:33 źródło: 90minut.pl

PZPN ogłosił powołania do reprezentacji U-15 i U-16 na turnieje towarzyskie. W kadrze U-15 znaleźli się: Piotr Bartnicki, Bartosz Korżyński, Szymon Piasta, Olivier Pławiński i Aleksander Wyganowski. Do U-16 powołani zostali: Pascal Mozie i Jakub Zieliński. Z kolei Samuel Šarudi został powołany do reprezentacji Słowacji do lat 18 na turniej towarzyski, który odbędzie się w Turcji.



W ramach turnieju Słowacja zagra z Marokiem (22 kwietnia, godz. 11:00), Ekwadorem (24 kwietnia, godz. 16:00) oraz Gwatemalą (27 kwietnia, 11:00). 30 kwietnia odbędzie się mecz decydujący o ostatecznym miejscu zajętym w turnieju.









U-15:

Towarzyski turniej odbędzie się na Słowacji. Polacy zagrają z Finlandią (6 maja, 11:00, Dunajská Streda), Węgrami (7 maja, 11:00, Dunajská Streda) oraz Słowacją (9 maja, 11:00, Senec).



Kadra:

Piotr Bartczak (Lech Poznań), Piotr Bartnicki (Legia Warszawa), Kacper Berkowski (Zagłębie Lubin), Kuba Bochniarz (Zagłębie Lubin), Bartosz Brzęk (GKS Tychy), Kacper Cecuła (Stal Rzeszów), Karol Goralczyk (Raków Częstochowa), Adam Hańćko (Korona Kielce), Paweł Jakubczyk (Cracovia), Aleksander Klimkiewicz (Zagłębie Lubin), Bartosz Korżyński (Legia Warszawa), Maciej Kucharski (Śląsk Wrocław), Adrian Lis-Zieliński (Club Atlético de Madrid, Hiszpania), Igor Nalewajka (Górnik Zabrze), Szymon Piasta (Legia Warszawa), Olivier Pławiński (Legia Warszawa), Marcel Płocica (Górnik Zabrze), Patryk Prajsnar (Lech Poznań), Wojciech Smuda (Raków Częstochowa), Bartosz Szywała (Śląsk Wrocław), Aiden Tomaszowicz (Liverpool FC, Anglia), Aleksander Wyganowski (Legia Warszawa)



U-16:

Towarzyski turniej odbędzie się w Rumunii. Polacy zagrają z Danią (23 kwietnia, 17:00, Buftea), Rumunią (25 kwietnia, 12:00, Buftea) oraz Chinami (27 kwietnia, 17:00, Buftea).



Kadra:

Mateusz Cegliński (Śląsk Wrocław), Adam Ciućka (Śląsk Wrocław), Gracjan Czapniewski (Resovia), Mikołaj Czerniatowicz (Escola Varsovia Warszawa), Karol Delikat (Lech Poznań), Sammy Dudek (Lech Poznań), Jakub Falkiewicz (Lech Poznań), Jakub Grześkowiak (GES Poznań), Jan Jach (FC Lausanne-Sport), Filip Karmelita (Raków Częstochowa), Hubert Kędziora (Lech Poznań), Mateusz Leniart (Stal Rzeszów), Pascal Mozie (Legia Warszawa), Bartosz Pińkowski (AKS SMS Łódź), Krystian Rostek (Śląsk Wrocław), Maciej Ruszkiewicz (Raków Częstochowa), Franciszek Rzeszutek (Escola Varsovia Warszawa), Olivier Siniawski (Pogoń Szczecin), Filip Skorb (Celtic FC, Szkocja), Marcel Ślusar (Hertha BSC Berlin, Niemcy), Igor Tyjon (Blackburn Rovers FC, Anglia), Jakub Zieliński (Legia Warszawa)