U-15: Polska 5-2 Finlandia. Występ legionistów

Reprezentacja Polski do lat 15 rozbiła 5-2 rówieśników z Finlandii. W spotkaniu wystąpiło pięciu zawodników Legii. Piotr Bartnicki, oraz Szymon Piasta wyszli w podstawowym składzie. Natomiast Bartosz Korżyński, Olivier Pławiński oraz Aleksander Wyganowski pojawili się na boisku od początku drugiej połowy. W kolejnych spotkaniach "biało-czerwoni" zmierzą się z Węgrami (7 maja, 11:00, Dunajská Streda) oraz Słowacją (9 maja, 11:00, Senec). U-15: Polska 5-2 Finlandia 1-0 8' Bartosz Szywała (k) 2-0 15' Kacper Cecuła 3-0 25' Kacper Berkowski 4-0 40' Aleksander Klimkiewicz 4-1 40' Jay De Nascimento 4-2 49' Jay De Nascimento 5-1 52' Igor Nolewajka Polska: 12. Kuba Bochniarz - 19. Aleksander Klimkiewicz (41' 3. Piotr Bartczak), 5. Kacper Cecuła (41' 4. Bartosz Korżyński), 15. Adrian Lis-Zieliński (56' 2. Bartosz Brzęk), 8. Patryk Prajsnar (41' 6. Wojciech Smuda), 14. Szymon Piasta (49' 18. Marcel Płocica), 17. Adam Hańćko (41' 16. Aleksander Wyganowski), 10. Bartosz Szywała (41' 13. Olivier Pławiński), 7. Piotr Bartnicki (59' 21. Aiden Tomaszowicz), 20. Kacper Berkowski (41' 11. Igor Nolewajka), 9. Maciej Kucharski (41' 23. Paweł Jakubczyk).

