Na stadionach: Panie delegacie, czy my palimy? My palimy cały czas, na okrągło

Środa, 24 kwietnia 2024 r. 12:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Mecz Ruchu z Widzewem na stadionie Śląskim przyćmił inne spotkania rozgrywane w ostatnim tygodniu w Polsce. Wszystko za sprawą blisko 50-tysięcznej frekwencji na stadionie i bardzo licznego, około 20-tysięcznego wyjazdu Widzewiaków na zgodowe spotkanie. Na trybunach też działo się sporo, bowiem fani obu ekip odpalili spore ilości pirotechniki, a RTS zaprezentował choreografię nawiązującą do kultowego "Misia".



Przy takiej liczbie RTS-u, nawet bardzo dobry, ponad 2-tysięczny wyjazd lechitów na mecz przyjaźni z ŁKS-em nie robił takiego wrażenia. "Kolejorz" zaprezentował oprawę nawiązującą do numeru kierunkowego do Poznania (061), ŁKS choreo z przesłaniem "W Tobie nasze serca, w Tobie nasza wiara". Pełny stadion i ponad tysiąc przyjezdnych obecnych było również przy Łazienkowskiej na meczu Legii ze Śląskiem. Ponadto legioniści zaprezentowali bardzo starannie wykonaną kartoniadę.



Żałować można przede wszystkim, że derbowe spotkanie Korony z Radomiakiem rozegrano bez kibiców gości. W niższych ligach Miedź "oprawiła" mecz z Motorem. Liczne wyjazdy zaliczyli GieKSiarze (do Niecieczy), Stomil (z oprawą) na poniedziałkowy, derbowy mecz z Olimpią Elbląg, a także Hutnik Kraków (do Niepołomic, na mecz z Sandecją).









Ekstraklasa:



Ruch Chorzów - Widzew Łódź (20 000)

Blisko 50 tysięcy kibiców pojawiło się na meczu przyjaźni pomiędzy Ruchem i Widzewem, rozgrywanym na Stadionie Śląskim. To jedna z najlepszych frekwencji na meczu ligowym od wielu lat. W tej liczbie blisko 20 tysięcy stanowili widzewiacy. Oczywiście nie zabrakło innych pozostałych zaprzyjaźnionych ekip. Ruch zaprezentował oprawę "Spotkanie anonimowych piromanów" - z malowaną sektorówką oraz oczywiście sporą ilością piro. Z kolei RTS pokazał wycinaną sektorówkę przedstawiającą "palacza" oraz motyw znany (i lekko przerobiony) z "Misia" - transparenty tworzące hasło "Panie delgacie, czy my palimy? My palimy cały czas, na okrągło". Całość uzupełniły flagi na kijach i spora liczba rac. Fani Ruchu odpalili 300 rac, 250 ogni wrocławskich, 750 strobo i 180 świec dymnych.



ŁKS Łódź - Lech Poznań (2317)

Na meczu przyjaźni lechici zajęli miejsca na trybunie za bramką, naprzeciwko łodzian, a przybyli w bardzo dobrej liczbie - 2317 os. Obie ekipy zaprezentowały oprawy. ŁKS wywiesił transparent "W Tobie nasze serca, w Tobie nasza wiara", sektorówki tworzące datę "1908" + sreberka w tle, podwieszany proporczyk "ŁKS Łódź. Duma miasta", a całość uzupełniło racowisko na górze. Lechici pokazali sektorówki tworzące numer kierunkowy do Poznania (061), odpalili sporo rac i świece dymne.



Legia Warszawa - Śląsk Wrocław (1050)

Na trybunach ponad 25,5 tys. kibiców, w tym 1050 kibiców z Wrocławia, którzy przyjechali pociągiem specjalnym. Śląsk wspierany przez Ferencvaros (78), Lechię (32), Motor (9), Slezskiego Opava (2) i Miedź (1), wywiesili 15 flag. Legioniści zaprezentowali kartoniadę przedstawiającą herb Legii oraz niedźwiedzia polarnego, transparent "Legia walcząca do końca", a całość uzupełniło 400 ogni wrocławskich odpalonych na górze trybuny.



Cracovia - Puszcza Niepołomice (700)

Fani Puszczy licznie przyjechali do Krakowa, gdzie w tym sezonie grają spotkania w roli gospodarza. Tym razem zajęli miejsca w klatce plus na sektorach sąsiadujących. Łącznie na trybunach 11,1 tys. kibiców, w tym przyzwoity młyn "Pasów".



Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok (271)

Na ten daleki wyjazd białostoczanie pojechali autokarami, w 271 osób i z dwiema flagami. W drugiej połowie zaprezentowali swoją nową przyśpiewkę.



Pogoń Szczecin - Piast Gliwice (40)

Na trybunach w Szczecinie bardzo dobra frekwencja, na poziomie 19 tys. Fani Piasta w bardzo skromnej liczbie i bez flag.



Warta Poznań - Stal Mielec (20)

Na daleki, 600-kilometrowy wyjazd, fani Stali wybrali się w 20 osób, bez flag.



Raków Częstochowa - Górnik Zabrze (-)

Gospodarze wywiesili transparent skierowany do prezydenta miasta - "Matyjaszczyk żegnaj!". Jako że spotkanie rozgrywano bez kibiców gości, w klatce wywieszony został transparent "Piłka nożna bez policji!!!".



Korona Kielce - Radomiak Radom (-)

Derbowe spotkanie niestety bez udziału fanów z Radomia, z powodu awantur po ostatnim meczu w Kielcach. Na trybunach 10,5 tys. kibiców.



Niższe ligi:



Termalika Nieciecza - GKS Katowice (549)

Katowiczanie obecni w Niecieczy w 549 osób, w tym Górnik (16), JKS Jarosław (7) i Banik (2).



Olimpia Elbląg - Stomil Olsztyn (500)

Stomilowcy przyjechali do Elbląga w 500 osób, w tym Lechia Gdańsk (90), GKM Grudziądz (16), Wisła Płock (14), ŁKS Łomża (13) i Polonia Bydgoszcz (12). Wszyscy z okazjonalnymi szalikami, wywiesili 13 flag. Zaprezentowali oprawę "Nie lubię poniedziałku", z wykorzystaniem piro. Olimpia z oprawą "Cieszę się z tego co mam, bo mogę tańczyć z kur...i tango".



Sandecja Nowy Sącz - Hutnik Kraków (350)

Hutnicy zaprezentowali flagowisko w asyście piro.



Górnik Łęczna - Lechia Gdańsk (243)



Miedź Legnica - Motor Lublin (227)

Gospodarze zaprezentowali oprawę przedstawiającą hasło "Simply the best", podwieszaną postać zamaskowanego kibica oraz świece dymne w barwach. Motorowcy na tym wyjeździe stawili się w 227 osób, w tym Śląsk (30).



Odra Opole - Chrobry Głogów (73)



Wyjazd tygodnia: ok. 20 tys. kibiców Widzewa na meczu z Ruchem na stadionie Śląskim

Oprawa tygodnia: Choreo Widzewa na meczu z Ruchem oraz Legii na meczu ze Śląskiem



Legia Warszawa na meczu ze Śląskiem Wrocław:

















Śląsk Wrocław na wyjazdowym meczu z Legią Warszawa:





Ruch Chorzów na meczu z Widzewem Łódź:

















Widzew Łódź na wyjazdowym meczu z Ruchem Chorzów:









ŁKS Łódź na meczu z Lechem Poznań:





Lech Poznań na wyjazdowym meczu z ŁKS-em Łódź:















Stal Mielec na wyjazdowym meczu z Wartą Poznań:





Korona Kielce na meczu z Radomiakiem Radom:





Jagiellonia Białystok na wyjazdowym meczu z Zagłębiem Lubin:





Pogoń Szczecin na meczu z Piastem Gliwice:





Piast Gliwice na wyjazdowym meczu z Pogonią Szczecin:





Raków Częstochowa na meczu z Górnikiem Zabrze:





Puszcza Niepołomice na wyjazdowym meczu z Cracovią:





Olimpia Elbląg na meczu ze Stomilem Olsztyn:





Stomil Olsztyn na wyjazdowym meczu z Olimpią Elbląg:









Lechia Gdańsk na wyjazdowym meczu z Górnikiem Łęczna:





Miedź Legnica na meczu z Motorem Lublin:





Motor Lublin na wyjazdowym meczu z Miedzią Legnica:





Falubaz Zielona Góra na meczu z GKM-em Grudziądz: