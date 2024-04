23-24.04: Rozkład jazdy

Rezerwy Legii w środę o 17:00 zagrają w Legionowie w 1/4 finału Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim z miejscową Legionovią. Zwycięzca w półfinale zagra z Mławianką Mława lub Pogonią Grodzisk Maz. Tego samego dnia o 20:00 w hali przy Gładkiej 18, futsaliści Legii zagrają pierwszy mecz fazy play-off. Bilety na ten mecz kupować można na Abilet.pl - zachęcamy do wspierania naszej drużyny. Rozkład jazdy: 23.04 g. 18:00 Zagłębie Sosnowiec - Stal Rzeszów 24.04 g. 17:00 Legionovia Legionowo - Legia II Warszawa 24.04 g. 20:00 Legia Warszawa - [futsal, ul. Gładka 18]

LW - 1 godzinę temu, *.orange.pl Legionovia L. 0-2 LEGIA II.! "L" !!! odpowiedz

LW - 1 godzinę temu, *.orange.pl Zaglebie S. 2-1 Stal Rz. odpowiedz

