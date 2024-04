26-28.04: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 26 kwietnia 2024 r.

Fani Legii w niedzielę będą wspierać piłkarzy przy okazji wyjazdowego meczu ze Stalą Mielec. W sobotę zagrają nasze sekcje - koszykarze w Lublinie o 17:30 ze Startem zakończą sezon zasadniczy, a od wyniku zależeć będzie, z którego miejsca przystąpią do play-off. Z kolei futsaliści Legii o 19:00 zagrają w Bielsku-Białej z Rekordem drugi mecz I rundy play-off. W przypadku remisu po dwóch spotkaniach, mecz numer trzy odbędzie się w niedzielę, również na parkiecie Rekordu.



Troje pięcioboistów Legii - Małgorzata Karbownik, Daniel Ławrynowicz i Łukasz Gutkowski - startować będą w trzecich w tym sezonie zawodach Pucharu Świata w Budapeszcie.



Bracia Kania - Marek i Mateusz wystartują w kolejnych w tym sezonie międzynarodowych zawodach we wrotkarstwie szybkim, tym razem na torze w Gros Gerau.



Legia II zagra w meczu na szczycie z liderującą Pogonią Grodzisk.



Rozkład jazdy:

27.04 g. 12:00 Legia II Warszawa - Pogoń Grodzisk Maz. [LTC]

27.04 g. 14:00 Arka Rumia - Legia Warszawa [rugby]

27.04 g. 17:00 KKS Kalisz - Olimpia Elbląg

27.04 g. 17:30 Start Lublin - Legia Warszawa [kosz]

27.04 g. 19:00 Rekord Bielsko-Biała - Legia Warszawa [futsal]

27.04 g. 20:00 GKS Tychy - Zagłębie Sosnowiec

28.04 g. 12:00 Legionistki Warszawa - Trójka Staszkówka/Jelna [piłka nożna kobiet, I liga, LTC 7]

28.04 g. 12:30 Radomiak Radom - Zagłębie Lubin

28.04 g. 15:00 Stal Mielec - Legia Warszawa

28.04 g. 19:00 Legia Ladies - Polonia Warszawa [piłka nożna kobiet, III liga][LTC 7]

29.04 g. 20:00 Jong FC Utrecht - FC Den Haag



Młodzież:

27.04 g. 09:00 Legia U10 - KKS Koluszki 14 [LTC 6]

27.04 g. 10:00 Legia U14 - Pogoń Siedlce 10 [LTC 7]

27.04 g. 10:00 AP Deyna 14 - Legia LSS U10 [ul. Remiszewska 40]

27.04 g. 11:00 Legia LSS U11 - STF Champion 13 [ul. Łazienkowska 3]

27.04 g. 11:00 Legia LSS U11 - FC Lesznowola 13 [LTC 6]

27.04 g. 12:00 KS Cracovia 05/6 - Legia U19 [CLJ U19][CTC, Rączna]

27.04 g. 12:00 Hutnik Kraków 07 - Legia U17 [Kraków]

27.04 g. 12:30 Legia LSS U10 - ARPS Ferajna 14 [ul. Łazienkowska 3]

27.04 g. 12:30 Legia LSS U8B - AMP Gool Warszawa 16 [ul. Łazienkowska 3]

27.04 g. 13:45 Escola Varsovia 09 - Legia U15 [ul. Fleminga 2]

27.04 g. 14:00 Legia LSS U13 - MKS Polonia I Warszawa 11 [ul. Łazienkowska 3]

27.04 g. 14:00 Legia U16 - Wisła Płock 08 [LTC 7]

27.04 g. 14:00 KS Ursynów 15 - Legia LSS U9B [ul. Małcużyńskiego 4]

27.04 g. 15:30 Legia LSS U12 - SEMP Ursynów 12 [ul. Łazienkowska 3]

27.04 g. 16:00 Legia U9 - FC Lesznowola 15 [LTC 6]

27.04 g. 16:00 Legia LSS U9 - mecz ligowy [LTC 6]

27.04 g. 16:30 Legia U12 - FC Lesznowola 12 [LTC 7]

27.04 g. 19:00 Legia LSS II U13 - Agrykola Warszawa 11 [ul. Łazienkowska 3]

27.04 g. 19:00 Legia LSS U16 - Młode Orły Nadnarwianki Pułtusk 08 [ul. Łazienkowska 3]

28.04 g. 09:00 MKS Polonia Warszawa 15 - Legia LSS U9B [ul. Konwiktorska 6]

28.04 g. 13:00 Polonia Warszawa Sp. z o.o. 09 - Legia LSS U15 [ul. Konwiktorska 6]

28.04 g. 15:00 Legia Ladies U18 - Górnik Łęczna [CLJ U18][LTC 7]

28.04 g. 18:30 UKS Varsovia 16 - Legia U8 [ul. Międzyparkowa 4]

28.04 g. 19:00 Legia U13 - KS Legionovia Legionowo 11 [ul. Łazienkowska 3]



Legia U11 pojedzie w weekend na serię sparingów do Niemiec