Wyniki legionistów na ME seniorów

Dwaj pięściarze Klubu Bokserskiego Legia wzięli udział w Mistrzostwach Europy seniorów w boksie, które odbyły się w stolicy Serbii, Belradzie. Niestety obaj legioniści zakończyli rywalizację już po pierwszej walce. Jakub Sulęcki, który jako pierwszy (w piątek) przystąpił do walki, przegrał na punkty swoją pierwszą walkę w kat. -60 kg ze Szkotem, Akramem Isą. W niedzielę Mateusz Grejber przegrał w kat. -67 kg z Ormianinem, Araratem Harutyunyanem jednogłośnie na punkty (0:5). Sędziowie punktowali 28:29, 28:29, 27:30, 27:30, 27:30 na korzyść rywala z Armenii.

