Legioniści apelują o finansową pomoc dla Pogoni Lwów

Czwartek, 18 kwietnia 2024 r. 11:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Kibice Legii Warszawa od kilkunastu lat wspierają Pogoń Lwów, która musi sobie radzić z wieloma problemami, a obecnie jej dalsze funkcjonowanie zależy w dużej mierze od finansowej pomocy, którą uda się zorganizować. Przyczyną jest brak środków finansowych, spowodowany przedłużającą się procedurą oceny złożonych przez klub wniosków do państwowych instytucji. Od czasu reaktywacji drużyna Pogoni zdana była wyłącznie na pomoc Polaków - rodaków. Dotychczasowa pomoc finansowa jaka płynęła z naszego państwa to tylko kropla w morzu potrzeb funkcjonowania tego klubu.









W roku 2024 we Lwowie obchodzona jest 120. rocznica założenia Pogoni oraz 15. rocznica reaktywacji niebiesko-czerwonych. Pomimo trwającej na pełną skalę wojny na Ukrainie, zawodnicy lwowskiej Pogoni odbyli pełny okres przygotowawczy i startowali w wiosennej fazie rozgrywek ligowych.



Fundacja Pogoń Lwów, która reprezentuje interesy naszego klubu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ogłosiła zbiórkę środków przeznaczonych na potrzeby utrzymania działalności lwowskiej Pogoni. Do jej wsparcia zachęcają fani Legii Warszawa. Zbiórka prowadzona jest pod TYM adresem.



Poniżej pismo prezesa Pogoni Lwów do kibiców Legii: