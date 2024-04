Atrakcje przed meczem ze Śląskiem Wrocław

Wstęp na teren Legia Park jest bezpłatny, bez konieczności posiadania biletu na mecz. W programie wydarzenia pojawią się m.in.: koncert DJ-a na specjalnie przygotowanej scenie, leżaki do zrelaksowania się i złapania chwili oddechu, a także stoiska z piwem. Dodatkowo, najmłodsi kibice będą mieli do dyspozycji 60-metrowy Giga Tor przeszkód, a także inne Giga gry takie jak: Y-pong, Tor Tekli, Giga statki, Cornhole, Ringo, Kółko i krzyżyk, 4 w rzędzie, Wyścig, Slingshot, Ladder golf. W Legia Park dostępne będą także FoodTrucki. Między godziną 16:00 a 16:10 na scenie Legia Parku pojawi się były piłkarz Legii, Thibault Moulin. Ok. godz. 16:30 zawodnik spotka się także z kibicami na Trybunie Wschodniej. Fani będą mogli zdobyć autograf piłkarza, zamienić z nimi kilka słów, a także zrobić pamiątkowe zdjęcia. Spotkanie skończy się około 17:15. W tym samym czasie z dziećmi na Trybunie Rodzinnej spotka się Marco Burch. Thibault Moulin do Legii Warszawa trafił w lipcu 2015 roku i był jej zawodnikiem przez półtora roku. W tym czasie zdobył dwa mistrzostwa Polski i jeden Puchar Polski. Występował z Legią w Lidze Mistrzów. Obecnie 34-letni Francuz jest piłkarzem Wieczystej Kraków.

Legia Warszawa przygotowała atrakcje dla kibiców przed niedzielnym meczem ze Śląskiem Wrocław. Od godz. 14:30 do 20:30 czynny będzie Legia Park. Z kolei około godziny 16:30 na Trybunie Wschodniej kibiców odwiedzi były piłkarz stołecznego zespołu, Thibault Moulin. Legia poinformowała, że wszystkie wejściówki na to spotkanie zostały wyprzedane.

Darek - 49 minut temu, *.chello.pl Będzie koncert DJ-a,kiełbaska i piwo. Dla dzieci kółko i krzyżyk oraz połamany Burch. Odgrzewany kotlet sprzed 9 lat w postaci Moulina a na stadionie światełka.

A wyniki drużyny kiedy będą? odpowiedz

(L)eming - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Czy na Legia Park jest jakiś telebim żeby mecz obejrzeć? odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 3 godziny temu, *.plus.pl Mulę? Ten człapak i najemnik Wieczystej? Może Pawełka Kaczorowskiego zaproście odpowiedz

Wyrwikufel - 2 godziny temu, *.netfala.pl @Koneser polskiej piłki klubowej: Te "człapaki" grający w Legii za czasów Leśnego były lepsi od gwiazd z dobrym CV pokroju Diasa grających dzisiaj w Legii. odpowiedz

Bie(L)any - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Koneser polskiej piłki klubowej:

Odstaw tabletki albo czytaj ze zrozumieniem ten "człapak przez dwa lata zdobył z Legią 2 razy Mistrzostwo 1 raz Puchar Polski i grał z Legią w LM (bramka z RM jedna z ładniejszych jakie padłyna na Ł3) ... a że gra teraz w wieczystej to co z tego miał zostać stolarzem albo tokarzem jak przestał grać w Legii? Nie odszedł dla hajsu do skisłej łacha czy widzewa ... więc wyluzuj odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 45 minut temu, *.plus.pl @Bie(L)any :



Ale i tak był słaby tak jak bezjajeczny Vrdoljak, który obraził się na media, nie miał jak podejść jako kapitan do karnego w końcówce z Lechem, dopiero jak drużyna go wytypowała to to zrobił. Do Wisły lub Lecha by poszedł, gdyby Wieczysta więcej nie zaproponowała. odpowiedz

Wycior - 45 minut temu, *.t-mobile.pl @Koneser polskiej piłki klubowej: Kolejna piramidalna głupota twojego autorstwa… Ty jesteś jeszcze w podstawówce czy po prostu lubisz robić z siebie idiotę? odpowiedz

Lupus - 3 godziny temu, *.centertel.pl Zróbcie atrakcje na meczu - czyli po prostu wygrajcie np 4:0 odpowiedz

