Przepis o młodzieżowcu w Ekstraklasie zostanie zmieniony

Czwartek, 18 kwietnia 2024 r. 14:23 źródło: PZPN

Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej w trakcie posiedzenia w dn. 18.04.2024 podjął dyskusję na temat regulacji w zakresie udziału zawodników młodzieżowców w rozgrywkach Ekstraklasy. Przedstawiono opinie klubów Ekstraklasy oraz podjętą przez Radę Nadzorczą spółki Ekstraklasa w dniu 17.04.2024 uchwałę, która rekomenduje nieprzedłużanie obowiązujących regulacji w tym zakresie i zakłada przedstawienie alternatywnej koncepcji rozwiązań do dnia 10 maja 2024 roku. Zarząd PZPN przychylił się do wniosku Ekstraklasy S.A.









Dyskusję poprzedziła prezentacja wiceprezesa PZPN ds. szkoleniowych Macieja Mateńki, który przedstawił dokładną analizę sytuacji, która uwzględniała zarówno korzyści, jak i zagrożenia płynące z aktualnie obowiązujących przepisów. W rundzie jesiennej zeszłego sezonu w Ekstraklasie zagrało aż 85 zawodników młodzieżowców. W ligach zbliżonych do polskiej ten wskaźnik jest dużo niższy. W sezonie 2022/23 trzy młodzieżowe reprezentacje awansowały na mistrzostwa Europy. To wynik lepszy m.in. od federacji angielskiej, włoskiej, holenderskiej czy belgijskiej. Trzon młodzieżowych reprezentacji tworzą przede wszystkim zawodnicy z polskich lig.



Po prezentacji Macieja Mateńki głos zabrał wiceprezes ds. piłkarstwa profesjonalnego Wojciech Cygan, który podkreślił, że regulacje w tym zakresie powinny być zorientowane na nagradzanie, a nie karanie oraz żeby wypracować efektywne formy premiowania klubów dających szansę młodym zawodnikom. Wojciech Cygan dodał, że ważne jest, by stosowne decyzje podjąć jak najszybciej, przed zakończeniem trwającego sezonu.



Ustalono, że ostateczna decyzja zostanie podjęta na Zarządzie PZPN w dniu 20 maja 2024 roku. Do tego czasu Ekstraklasa S.A. przedstawi propozycje alternatywnych rozwiązań w zakresie regulacji, których celem ma być rozwój zawodników młodzieżowych z ewentualną zmianą założeń w zakresie systemu motywacji dla klubów.



Na posiedzeniu powołano zespół roboczy, którego zadaniem jest wypracowanie propozycji regulacji.



Zgodnie z aktualnymi przepisami, każdy klub uczestniczący w Ekstraklasie jest zobowiązany do zapewnienia udziału w tych rozgrywkach dowolnej liczby zawodników młodzieżowych (rocznik 2002 lub młodsi) w łącznym wymiarze czasu gry nie krótszym niż 3000 minut w danym sezonie. W przypadku niespełnienia wymogu, klub obciążony zostanie karą finansową.