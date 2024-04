Komentarze (51)

LEGIONISTA - 38 minut temu, *.t-mobile.pl Nie rozumiem skąd te negatywne komentarze piłkarze zagrali naprawdę dobry mecz na swoim poziomie.

Z pustego to i Salomon nie naleje.

Kadra jest po prostu słaba i trzeba się tym pogodzić.

Nie ma ławki. Jedyny który mógł coś wnieść na ławce to był Mori i tyle.

Za kuna trzeba znaleźć lepszego obrońcę /wachadlowego bo gość nie nadaje się do podstawowej 11 na ławkę ok jego wrzutki są na poziomie trampkarzy z A-klasy

Potrzeba wzmocnień i to na wczoraj co najmniej 3-4 zawodników do pierwszego składu i wtedy możemy myśleć i walce o Mistrza a tak to gramy na poziomie na jaki jest potencjał czyli przeciętnym



Dziś tylko odpowiedz

Zooo - 51 minut temu, *.102.213 Oddawać pieniądze ta gra to oszustwo, mioduski tyyyyyy ......... odpowiedz

Cyniek - 51 minut temu, *.heldenvannu.net Grunt że za dwa tygodnie znów pełen stadion nabijajcie dalej kasę kudlatemu odpowiedz

Jurek - 55 minut temu, *.tropolys.de Idź pan pod c..j odpowiedz

Saper - 56 minut temu, *.centertel.pl Dramat odpowiedz

Aimar - 56 minut temu, *.inetia.pl Niestety nie da się na tą żenadę patrzeć. 5 trener a piłkarze cały czas swoje- piach. odpowiedz

Antek - 57 minut temu, *.. Chłopaki poważenie potraktowali mecz odpowiedz

LEGIONISTA - 50 minut temu, *.t-mobile.pl @Antek: wy czegoś nie rozumiecie??



Oni zagrali naprawdę dobry mecz na swoim poziomie. Piłkarze są przeciętni nie można oczekiwać cudów patrząc na kadrę to dobry wyniki.

Kosta cały czas domagał się wzmocnień odpowiedz

Gocław - 57 minut temu, *.167.2 Pieśń przegranych odspiewana, kasa miodka pozbierana, liga jak zwykle przegrana, a brać kibiców oszukana. odpowiedz

ja - 57 minut temu, *.play-internet.pl Runjaic wyciągał z tego zespołu ile mógł,w przyszłym sezonie z fejo na ławce trenerskiej, bez josue a zyba ,rosolkiem i innymi wynalazkami będziemy się bić ,ale o utrzymanie odpowiedz

Legio dziękujemy - 58 minut temu, *.chello.pl Brawo chłopaki!!!Znowu nie przegrany mecz.Jesteście jak Cardiff.Jest Moc.Oby tak dalej jak przystało na średniaka. odpowiedz

Hmm - 49 minut temu, *.t-mobile.pl @Legio dziękujemy: i to jest postawa ! Dokładnie ,na zero z tylu i bez porażki z zespołem wyżej notowanym ,brawo odpowiedz

Nerw - 58 minut temu, *.18.225 Jacku dyrektorze, co nie pyklo?? Może to nie trener i piłkarze byli problemem a decyzyjny dyletant?? Co teraz kolejna głęboko przemyślana zmiana masażysty. Nie męcz nas już więcej swoim dyletanctwem, Suwalki to Twój poziom dyrektorowania. odpowiedz

Saper - 59 minut temu, *.centertel.pl Kalectwo odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl Pogrążone w kryzysie finansowo-organizacyjnym Zabrze jest przed nami. To jest Koledzy dramat... odpowiedz

Jacek - 1 godzinę temu, *.kompex.pl Oni by do wtorku grali i by nie strzelili… odpowiedz

rosół - 1 godzinę temu, *.btcentralplus.com rosołek kaleczniaku won! odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl Wygląda na to, że sezon jest stracony. Z taką grą nie mamy szans na podium nawet w tym "wyścigu żółwi". odpowiedz

Momo - 1 godzinę temu, *.18.225 Głęboko przemyślana strategia zmiany trenera przez naddyrektora, wizjonera nie przynosi oczekiwanych skutków. Jacek wciąż się zastanawia który z podległych pracowników popełnił błąd. odpowiedz

LEGIONISTA - 47 minut temu, *.t-mobile.pl @Momo: obawiam się że Kosta był nie widoczny i zaczął atakować Jacka i w obawie o utratę stanowiska zmienił go. Ale fakt za tą słabą i przeciętna kadrę niestety odpowiada pan Jacek. Oby cudem załapali się do pucharów. W lecie mam nadzieję, że Pan Jacek wyciągnie wnioski i przeprowadzi kilka transferów.... Transferów zawodników na miarę Legi a nie Górnika Zabrze odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.inetia.pl rosołek się przykleił do murawy odpowiedz

Dimas - 1 godzinę temu, *.info.pl Dosyć już tego kabaretu - nie ma drużyny nic nie grają ze słabym Śląskiem żenada nie ma kto nawet z ławki wejść... zero jakości odpowiedz

Sebo(L) - 1 godzinę temu, *.. Dawno tak nie wynudziłem sie oglądając mecz. Tragedia. odpowiedz

Antek - 1 godzinę temu, *.. Piłkarze gramy sfoje i gitara odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl Śląsk w kryzysie, ale my nie mamy czym straszyć. Mega bryndza. odpowiedz

ja - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl gonsalo faja i Legia gra jak z nut odpowiedz

zielony - 1 godzinę temu, *.centertel.pl To wszystko pokazuje,a właściwie udowadnia ,że problemem nie jest trener ale słabi piłkarze. Nie jestem fanem Runjaicia ale on nie miał raczej zbyt wiele do gadania co do transferów. Legia bierze darmowych grajków ,a tak nie da się robić sukcesów odpowiedz

Legionista - 51 minut temu, *.t-mobile.pl @zielony: no oczywiście przecież Kosta w zimie domagał się cały czas transferów. Kadra jest słaba po prostu przeciętna. Piłkarze grają na swoim poziomie nie oczekujcie cudów póki nie będzie transferów odpowiedz

ja - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Po takim faulu jak na Josue w 80 minucie , kapustka Kramer by mieli kontuzje 3 miesiące...

I to jest roznica odpowiedz

ja - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl A taka była nagonka na zmianę PANA TRENERA RUNJAICIA , to mamy faje i piłkarskie szachy...

odpowiedz

Zooool - 1 godzinę temu, *.102.213 Takiego dziadostwa jeszcze nie widziałem, tragedia, chyba celowo tak grają, mioduski ma ich w www a oni jego odpowiedz

Rikki - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Rosołek na boisku , czyli standard. odpowiedz

Szpic - 1 godzinę temu, *.chello.pl Tego co prezentuje obecnie Legia (i Śląsk też) nie da się oglądać. To jest dno dna

. odpowiedz

bie(L)sko - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Szpic: daj sobie spokój jak nie czujesz bluesa odpowiedz

bum - 1 godzinę temu, *.co.uk Jest I ON!!! ROSOŁEK!!

Jak to jest możliwe że on nadal dostaje szanse na granie w tym klubie???

Tu już nikt nie jest w stanie nikomu wmówić że wszystko jest ok i że to zdrowy, naturalny wybór!

Przecież ten typ jest kaleką! NIE OBRAŻAJĄC LUDZI KTÓRZY MAJĄ JAKIEKOLWIEK PROBLDMY ZDROWOTNE!

To jest chore dosłownie !!

Mioduski won !!!!!! odpowiedz

kapsel135 - 1 godzinę temu, *.as13285.net No i od 55 minuty Legia gra w 10.

Na boisko wszedł rosołek odpowiedz

Piłkarski poker 2 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Będzie karny dla Legii w 2 połowie, pewne info. Marciniak już dostał telefon. odpowiedz

Siara - 1 godzinę temu, *.kompex.pl @Piłkarski poker 2: chyba od Wąskiego odpowiedz

Korda - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Dwa zespoły które aspirują do mistrza Polski grają totalne szachy , zero elementu zaskoczenia. Ciekawa co Faja wymyśli na drugą połowę odpowiedz

Guny - 1 godzinę temu, *.229.8 Jak można było doprowadzić zespół do takiego stanu? Totalnie bez ładu i składu. Staliśmy się średniakiem:/ dziękujemy prezesie, dyrektorze i mimo wszystko trenerom. odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl 380 podań i jeden marnej jakości celny strzał.

Kun do zmiany. Podaje tylko do najbliższego z drużyny i do tyłu. W 20 minucie zaliczył stratę i biegł tak za piłkarzem Śląska aby tylko go nie dogonić. Statysta. odpowiedz

RybaSocho - 2 godziny temu, *.orange.pl Pekharda zaraz zmieni nasz kocur rosół... odpowiedz

Ja - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Pankow,kun i kapustka do zmiany odpowiedz

WBPP - 2 godziny temu, *.centertel.pl Wolno Bez Pomysłu Przewidywalnie odpowiedz

Guny - 2 godziny temu, *.229.8 Oczu krwawią:/ odpowiedz

13 - 2 godziny temu, *.123.110 Skład jak z bajki. Jeszcze Liqunias do tego środka by się przydał i może ktoś zamiast Kuna.. Liqunias w super formie oczywiście, nie L którego nikt nawet na ławę nie chce... odpowiedz

SEBO(L) - 2 godziny temu, *.aster.pl Gil Dias chyba wyłapał od Feio osobliwe "Taça de Portugal" na pysk... odpowiedz

Krzeszczu - 2 godziny temu, *.bredband2.com Po raz kolejny öjowe ustawienie. Zupelnie jak za niemca. Jedyne pocieszenie ze Magiera ustawia identycznie.Po kiego bylo zamieniac niemca na faje? odpowiedz

MonsteR (L) - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Moja 11.

......................... Hładun ............................

Pankov ... Augustyniak ... Ribeiro ... Kun

..................... Elitim ... Kapustka .................

Wszołek ....... Josue ............. Morishita

...................... Gual ........................

LEGIA Mistrz !

2:1 odpowiedz

Tomek - 3 godziny temu, *.aster.pl Kuń do Legia || odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Dias już zakończył karierę w Legii?

Niech teraz dyrektor sportowy pochwali się ile pieniędzy wywalił w błoto na tego "asa". odpowiedz

