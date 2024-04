Feio: Trzeba oddzielić grę od wyniku

Śląsk nie mógł nam nic zrobić. Nastawił się na kontrę i praktycznie nie miał ku temu okazji. Przez dłuższe fragmenty meczu każdy kibic by chciał oglądać taki zespół. Poświęcenie, ciężka praca, pressing, pojedynki - mój zespół to zrobił. Zrobiliśmy wszystko z punktu widzenia kontroli spotkania. Docieraliśmy do ostatniej tercji, jednak powinniśmy więcej wchodzić w pole karne i więcej kreować. Tu musimy pracować, dalej się rozwijać. Jednak stworzyliśmy wystarczająco dużo sytuacji, żeby strzelić bramkę. Byliśmy więcej przy piłce, więcej biegaliśmy, więcej pressowaliśmy, byliśmy szybsi do drugiej piłki. W ostatniej fazie mogliśmy grać lepiej - zdecydowanie. Czy zrobiliśmy wszystko, żeby wygrać ten mecz? Tak. Jednak w Legii to nie wystarcza, tu potrzebne są trzy punkty. Owszem, pozostaje rozczarowanie, bo przyszedłem tu wygrywać, ale drużynie nie można odmówić chęci, energii, zaangażowania. Muszę stanąć w obronie swojej drużyny, biorąc odpowiedzialność za siebie. Jak będziemy wygrywać, nie tylko mecze, ale tytuły, bo my tu będziemy wygrywać tytuły. To ja będę ten z tylu. Piłkarze będą pierwsi. Bycie liderem to jest pokazać twarz, gdy jest gorzej. Gdy będą w nas uderzać, to będę tym z przodu. Wiem jak ta drużyna pracuje i co poświęca, żeby wygrać mecz. Wiem jaka jest reakcja drużyny, gdy wie czego oczekuję od zawodników. Jeśli będzie zachowanie dyscypliny, energii jak w ostatnich dwóch meczach, to ta drużyna będzie wygrywać. A jak nie wygrywam, to jestem niezadowolony. Niemniej rozumiem kibiców Legii. Mają trenera, z którym mogą rozmawiać, którego mogą krytykować. W trudnych momentach będę na pierwszej linii. Filip Rejczyk? Muszę zacząć od tego, że Wojciech Urbański i Filip znaleźli się w kadrze meczowej na skutek ich pracy na treningach. Tu nikt nie dostaje nic z darmo. Nikt. To piłkarze, którzy mogą operować na podobnych pozycjach, ale są nieco inni. „Urbi” gra głównie na ósemce. Z kolei „Reju” trenuje jako 6/8. Dziś wszedł Wojtek, bo ma niekonwencjonalne rozegranie. Można liczyć na jego obecność w polu karnym, gdzie potrafi oddać strzał. Gdy szukaliśmy graczy kreatywnych do grania do przodu, to wejście Urbańskiego na świeżych nogach mogło polepszyć naszą grę w ataku. W innym przypadku, przy innym wyniku, może wszedłby Rejczyk, który ma inną rolę na boisku. Ma inną kulturę gry, ale to co oferuje, miałem już od Elitima. Nie potrzebowałem kolejnego pomocnika o podobnej charakterystyce. Może w kolejnym meczu będzie inaczej i obaj pojawią się na boisku. Zobaczymy. Jeśli młodzi piłkarze, wychowankowie będą prezentować jakość na treningu, co przybliży nas do wygranej, to będą grać. Będę szczęśliwy. Tomas Pekhart ma uraz, ale sytuacja jest pod kontrolą. Będzie to się odzywać, odnawiać, ale dla nas Pekhart jest na tyle wartościowym graczem, że naszą rolą jest zarządzanie jego zdrowiem tak, żeby nie ryzykować na dłuższą metę. Potrzebujemy go na boisku, bo może w każdej chwili strzelić bramkę.

Sobal 74 - 5 minut temu, *.t-mobile.pl Idąc na mecz chce oglądać walkę zaangażowanie ambicje a jak chce oglądać spacerowiczów Idę do parku siadam na ławce i myślę że to byłoby ciekawsze niż ten mecz odpowiedz

Tylko Legia - 10 minut temu, *.autocom.pl Po konferencji nowego trenera mam wrażenie że oglądaliśmy poraz kolejny rozne mecze.Chlop jest odklejony od zeczywistosci.Jakie akcje,jaki presing,jakie co kolwiek.Jesli można tak to powiedzieć to legia cofa się w swojej grze.w ciągu dwuch tygodni legia gra co raz bardziej bez wyrazu od zmiany trenera zespół gra co raz bardziej statycznie i bez pomyslu.Zagubieni we mgle.jeski efekty miały przyjść na początku nowego sezonu albo jeszcze później to trzeba dać był dograć sezon Koście.Ile mozna udawac że jest super aby nie być posadzonym o hejt w stosunku do Legii.Kibice mają być zawsze za zespołem i nie krytykować a zespół może grać jak chce tylko noc nie mów.Mam to w głębokiej d....mam zamiar zmienić pasję sportowa na co innego może na inny klub.Koniec żenady i głupiej wiary w ten klub. odpowiedz

arek - 19 minut temu, *.chello.pl To nie wina Feio bo jak każdy musi dostać czas, ale klub go nie ma. Już nie mistrzostwo, ale puchary oddalają się coraz bardziej. Efektu nowej miotły nie ma wcale. Dalej gramy nędzę na stojąco po obwodzie jak w rękę. Dalej nie ma do kogo dograć bo o piłkę na walkę stójkowi nie walczą, a rozklepać nie potrafimy nic. Nie stwarzamy sytuacji tym kopaniem w szerz i do tyłu bez dynamiki, bez ruchu z przodu. Remisy z Rakowem, Pogonią, Jagą, Śląskiem choć większość z nich gra teraz piach. Żadnemu z bezpośrednich rywali nie udowodniliśmy że jesteśmy drużyną lepsza. Nie zasługujemy na nic. WYGRALIŚMY 3 MECZE Z 10 ROZEGRANYCH W TYM ROKU W LIDZE. O CO MY GRAMY? O MISTRZOSTWO JAK BREDZI CO KTÓRYŚ Z TYCH BŁAZNÓW KOPACZY? Gdybyśmy grali w lidze chociaż tak jak jesienią gdy byli zmęczeni bo co 3 dni mecz, to już byśmy byli pierwsi. Tak nędzna jest teraz czołówka tej lig8. Zmiana trenera albo za późno albo za wcześnie, co niby miała dać na chwilę przed końcem sezonu? Widać znów chaos i rozpaczliwe ruchy, przez Zielińskiego zwane przemyślanymi. Tak samo jak te jego przemyślane transfery. Chytry podwójnie traci. Chcieli przyskąpić na tranferach zimą to nie będzie pucharów i zobaczymy czy kasa się będzie lepiej zgadzać bez pucharów. odpowiedz

zaba285 - 20 minut temu, *.grupaping.pl wiele negatywnych wpisów o tym trenerze, ale spójrzcie na skład. Kim my mamy strzelać bramki skoro jedynym zmiennikiem jest Rosołek. Pekhart i Gual też pod formą...

moim zdaniem gra mimo wszystko nie była taka zła. Brakuje precyzji w dośrodkowaniach i też zabrakło trochę szczęścia.

A Śląsk wcale nie zagrał źle, mieli ustawić autobus, ustawili i w tym aspekcie grali naprawdę dobrze. odpowiedz

Sobal 74 - 35 minut temu, *.t-mobile.pl W takim razie byłem na innym meczu niż trener ja widziałem brak zaa gazowania oni nawet nietruchtali oni grali codzonego a czasem jak się zmęczyli to stali żadnego pomysłu na grę jest coraz gorzej odpowiedz

Statystyk - 43 minuty temu, *.18.225 Kiedy jakiś wywiad z dyrektorem sportowym?? Niech przedstawi swoją głęboką analizę na następny sezon. odpowiedz

Michał - 54 minuty temu, *.plus.pl No i po wszystkiemu......no i po mistrzostwie. Obyśmy tylko na puchary się załapali.... ale z taką grą to tylko na puchar biedronki jedynie. Po co wy w ogóle w Legii gracie to kibice nie mają pojęcia. Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. odpowiedz

Sf - 1 godzinę temu, *.orange.pl Bajki to znamy od dawna a skończą się z końcem obecnego sezonu odpowiedz

Gość niedzielny - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Gość jest z innej bajki,na jesieni nie będzie jego i tak . odpowiedz

Paco - 1 godzinę temu, *.orange.pl Znowu w życiu ci nie wyszło … kim tu grać dziasostwo odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Buco 2 odpowiedz

Lemon - 1 godzinę temu, *.. Tyle że w tym sporcie ostatecznie liczy się wynik. Zresztą gra też gówniana. odpowiedz

Zenek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl 1. To miała być nasza drużyna a nie Twoja

2. Jeżeli Trener uważa że drużyna grała dobrze to mamy zdecydowanie odmienne zdanie. Wolno, przewidywalnie, graliśmy tak jak Śląsk chciał żebyśmy grali.

3. Wpuszczenie Rosołka defensywnego napastnika to jest sabotaż.

4. Mimo wszystko widać, że Trener jest fanatykiem piłki i ma swój pomysł na grę.

5. I nie jest jego winą, że skórokopy są źle przygotowane pod względem fizycznym. Prawdziwą wartość trenera poznamy na jesieni. Do tego czasu dajmy mu szansę. odpowiedz

Marek - 1 godzinę temu, *.com.pl To co ten trener mówi to jakiś bełkot. Oglądaliśmy chyba zupełnie inne mecze. Jak można po tak słabym meczu w takich pozytywach oceniać grę drużyny? Zero pomysłu, brak ambicji i umiejętności. To ,że Śląsk nie stworzył sobie sytuacji wynikało z tego ,że jest słaby a nie z naszej świetnej gry. odpowiedz

Rafa(L) - 1 godzinę temu, *.orange.pl Szkoda czasu na oglądanie Legii. Wolno, bez pomysłu. Nikt po obejrzeniu tego meczu nie powie że chcieli to wygrać. odpowiedz

Single malt - 1 godzinę temu, *.wawtel.pl Przy braku napastników i kontuzji Pekharta może jednak wyciągnąć Kuchego? Czy on gorszy od Rosołka??? odpowiedz

Phoenix(L)k - 1 godzinę temu, *.aster.pl Gdyby nie słupek,

Gdyby nie poprzeczka...



Gdyby trener wprowadził za Kapuadiego kogoś ofensywnego, a nie Ribeiro na utrzymanie wyniku... odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.autocom.pl @Phoenix(L)k: kogo ofensywnego? Ty widzisz kto na ławce rezerwowych siedzi? Mial sobie kogos wymyslic ofensywnego i go wpuscic? odpowiedz

borsuk - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Chłopie, grałeś u siebie z drużyną, która w "tabeli wiosennej" jest na przedostatnim miejscu. Co ty pleciesz?! odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Marek Gołębiewski dwa.

Drużyna gra wolno. Można by powiedzieć, że na stojąco. Brak ruchu bez piłki. Każdy czeka na gotowe. 695 podań do najbliższego z drużyny. Mało drużyna biega.

Są tylko głupie tłumaczenia z których nic nie wynika.

Jacek Zieliński pewnie mu kazał podejść pod Żyletę żeby kibice nie gwizdali. Feio wykonał rozkaz Jacka. Trochę po klaskał i myśli, że jest wszystko w porządku.

Kolejne milion lub półtora miliona złotych trafiło z biletów do kieszeni Miodka.

A dyrektor sportowy zadowolony z parametrów piłkarzy. Jemu na konto wpływa regularnie. Niezależnie od wyników. odpowiedz

SF - 1 godzinę temu, *.orange.pl To byl mecz to byla katastrofa !!!! odpowiedz

ops2 - 1 godzinę temu, *.centertel.pl ….za to potrzebowałeś Rosołka,? który NIC NIE DAJE W OFENSYWIE. Defensywny napastnik to jego jedyna „pozycja”…… odpowiedz

LLL - 52 minuty temu, *.centertel.pl @ops2:ale on i w defensywie niczego nie daje wystawianie tego czegoś jest największą tajemnicą tego sezonu.Do tej pory myślałem że ma haka na Niemca ale na nowego też by miał? odpowiedz

SNS - 1 godzinę temu, *.. Niech Feio zmieni dyscyplinę na jazdę figurową. Tam dają punkty za wrażenia artystyczne.



odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl Można oddzielić wynik od gry, tylko po co? Jedno i drugie wyglada zwyczajnie kiepsko.



Jeśli zmiana trenera miała dać zespołowi jakiś impuls, to uważam że wyszło jak zawsze. Zresztą, to nie trener był słaby. odpowiedz

Zool - 1 godzinę temu, *.102.213 Z ciebie taktyk jak z koziej d.... Trąba, nawet się nie rozkładaj odpowiedz

ja1916 - 1 godzinę temu, *.. no, gra była porywająca, tylko wynik nie pyknął :D

nie przejmuj się, z tym składem nikt by nic nie osiągnął. odpowiedz

MAKEN - 1 godzinę temu, *.151.165 Idź precz. Słaby Ślask remisuje z beznadziejne grającą Legią w Warszawie. Nic na lepsze się zmieniło. Jest gorzej niż było za poprzedniego trenera. odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.autocom.pl Jakei te sytuacje? Same wrzutki bo nie bylo pomyslu na rozegranie. Nic sie nie zmienilo. Palowanie na oslep w pole karne, bojazn w podejmowaniu pojedynkow, wszystko wszerz, wszyscy juz wiedza kto do kogo poda, te akcje wygladaja zawsze tak samo, zero zaskcozenia, zero odwagi. Jak Feio jest takim taktykiem i nie potrafi nawet nic zmienic to ja dziekuje. Jedyni ludzie, ktorzy probuja wchodzic w drybling to Urbanski i Morishita. Obaj na lawce. I moze Kapi ale on sie musi jednak troche ograniczac bo gra w srodku. odpowiedz

mietowy - 2 godziny temu, *.aster.pl Panie trenerze z nic z tych zawodawcow nie zrobisz bo oni cyba juz tego nie chca odpowiedz

PRUSZKOWIANIN - 2 godziny temu, *.centertel.pl CO TI JEST ZA PAJAC?JUZ LEPIEJ GRAJMY BEZ TRENERA odpowiedz

Kristof - 2 godziny temu, *.ziggo.nl On lepiej opowiada niż ksiądz na kolendzie. Aż się tego czytać nie chce. odpowiedz

FEIO PAL WROTY - 2 godziny temu, *.play-internet.pl wuefisto ty...wybrali cię po znajomości, może masz jakieś kwity na dyrektora. Mam nadzieje,że nie długo polecisz odpowiedz

Rondel - 2 godziny temu, *.centertel.pl Co on pier...i ???? odpowiedz

exsa - 2 godziny temu, *.orange.pl Nic nie trzeba oddzielac tylko trzeba wygrywac !!!! odpowiedz

Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl Ja i trener oglądaliśmy inne spotkanie. I to mnie przeraża. odpowiedz

Kiku78 - 2 godziny temu, *.194-22-dolnet.pl Kolejny pan od w-fu. Gdzie my zmierzamy ? odpowiedz

