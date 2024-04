Konferencja

Magiera: Doceniam ten punkt

Niedziela, 21 kwietnia 2024 r.

Jacek Magiera (trener Śląska): Mieliśmy plan na ten mecz. Wiedzieliśmy, że nie będzie z nami Matiasa Nahuela, który pauzował za kartki. Przede wszystkim chcieliśmy wybronić ataki gospodarzy i szukać możliwości skontrowania. Ostatecznie w dwumeczu z Legią osiągnęliśmy 4 punkty przy bilansie bramek 4-0, co należy uznać za bardzo wynik w tych rozgrywkach.









Przed nami decydująca faza sezonu, która pokaże, na którym miejscu skończymy. Natomiast dziś jesteśmy zadowoleni z tego punktu. Przed nami spotkanie u siebie. Chcemy wygrać i kontynuować dobrą grę w swoim stadionie.



Owszem kusiło mnie, żeby wcześniej zrobić zmiany. Jednak zespół dobrze funkcjonował nie dopuszczając Legii do sytuacji bramkowych. Zmiana Patryka Janasika wynikała z drobnego urazu. To nie było nic poważnego, ale lepiej dmuchać na zimne. To samo Piotr Samiec-Talar, który poprosił o zmianę. Wystąpił w środku pomocy, miał swoje zadania, z których wywiązał się bardzo dobrze. Natomiast Matusz Żukowski miał wprowadzić więcej intensywności. Oddał znakomity strzał, który mógł zaskoczyć Dominika Hładuna. Patrick Olsen nie grał z powodów taktycznych. Tu nie było drugiego dna, żadnej historii dookoła jego absencji.

Cały czas jest rywalizacja w składzie. Zdrowa konkurencja, to jedyna droga, żeby zespół funkcjonował tak jak chcemy. Generalnie każdy z zawodników jest ważny.



Przyjechaliśmy do podrażnionego zespołu, który po dwóch wygranych i remisie zmienił trenera. To miało dać impuls, to miało pobudzić Legię. Wiedzieliśmy, że czeka nas trudne zadanie i tak właśnie było. Szczególnie w końcówce Legia przycisnęła nas. Tym bardziej doceniam ten punkt.