Kolejne punkty uciekły

Sędziowie

Główny: Szymon Marciniak

Asystent: Adam Kupsik

Asystent: Bartosz Heinig

Techniczny: Tomasz Marciniak



Literat - 38 minut temu, *.167.2 Już u miodka kasa w banku,

Naiwniacy na przystanku,

Źli, wkurzeni i zmarznięci

Bo od lat są najmądrzejsi

Nie słuchają dobrej rady,

Żeby pognać z tąd te gady.

Bo wystarczy siedzieć w domu

I ne oddawać kasy nikomu. odpowiedz

Eddie - 38 minut temu, *.161.110 jeszcze pięć meczów

dwa w domu (Radomiak Zagłebie Lubin może wygrają)

trzy na wyjeździe (Mielec i dwa wyjazdy do Wielkopolski) - przy dobrych wiatrach na Puchary może starczy odpowiedz

Fajo, Zielinski i Miodulski muszą odejść! - 39 minut temu, *.98.15 Fajo to taki sam pozorant jak Runiacz. Mamy wuefistę nie trenera. Legię opanowali amatorzy, trzeba zatrudnić zawodowców trenera, dyrektora sportowego i prezesa. Fajo, Zieliński i Miodulski wyjazd z Legii! odpowiedz

Cyniek - 39 minut temu, *.heldenvannu.net Teraz jeszcze w łeb www Mielcu. I po sezonie ale pełen stadion aktualny odpowiedz

@pantrener - 41 minut temu, *.centertel.pl tylko głupiec chce cos zmienić nie zmieniając nic odpowiedz

Lao - 41 minut temu, *.netfala.pl Śląsk przyjechał meczu nie przegrać i osiągnął to minimalnym nakładem. odpowiedz

Arczi75 - 43 minuty temu, *.chello.pl To było chyba podsumowanie sprawowania rządów przez dyrektora sportowego J.Z. Najlepszych sprzedać i nie robić przy tym żadnych wzmocnień, więc jest jak jest. Podsumowując pucharów nie będzie i czas podać się do dymisji, a nie zmieniać trenerów, bo z tego składu to i Ferguson raczej nic by nie zrobił. odpowiedz

PLK - 44 minuty temu, *.net.pl DNO!!! odpowiedz

Saper - 44 minuty temu, *.centertel.pl Dramat zal na to patrzeć tyle kasy zero transferu Zieliński caly burdel zrobił w klubie odpowiedz

wentkasz z dembicy poliglota, miłośnik statystyk - 44 minuty temu, *.. ale przecież statystyki są na najwyższym poziomie



nie będę robił transferów pod publiczkę



to co poszło nie tak? odpowiedz

Syn trenera - 45 minut temu, *.netfala.pl Gonsalo Faja i jego bezzebna zgraja, Dramatu i degrngolady ciag dalszy. Dyrektor Zielinski zastanawia sie kto i gdzie popelnił błedy bo na pewno nie on. MASAKRA gdyby nie Hładun to bysmy 0-2 dostali jakby Kacperek bronił................. odpowiedz

Piotrek - 45 minut temu, *.gigainternet.pl Noi fajnie, nie będzie pucharów więc jest szansa na trzęsienie w klubie, od piłkarzy, po trenera i dyrektora. Zieliński może i dobrym piłkarzem był, ale sprowadza sam szrot, gdyż nie ma wpływów za granicą. Pora odejść. odpowiedz

Saper - 45 minut temu, *.centertel.pl Miodunski won odpowiedz

Gregor - 46 minut temu, *.kabel-deutschland.de Ten sport w wykonaniu tych artystów pcha mnie z alkoholizmu prosto w objęcia narkotyków. odpowiedz

Darek - 46 minut temu, *.tpnet.pl Dobrze, że zmieniliśmy trenera. Idziemy jak burza.Mamy 3 zwycięstwa na wiosnę.

Dzisiaj wszystko wolno,na stojąco.Brak gry bez piłki.695 podań i trzy celne strzały z czego dwa to podania do bramkarza.Brak walki.Mało przebiegnietych kilometrów tylko 113.

Rosołek z 4 metrów nie trafia w bramkę. Czym jeszcze zaskoczy mnie ten chłopak? Aż strach pomyśleć. odpowiedz

Mar - 46 minut temu, *.centertel.pl Wynik wynikiem. Ale za grę obie drużyny powinny zwrócić nam pieniądze i jeszcze dopłacić. To patologia piłki była z obu stron. odpowiedz

Sarcastico - 47 minut temu, *.inetia.pl Dobrze Trenerze. Trzymamy się remisów i 6 punktów z Wartą i Radomiem i 0-0 z Lechem powinno wystarczyć na 3 miejsce. Zarząd nie pomylił się zatrudniając Pana. odpowiedz

Urs72 - 48 minut temu, *.chello.pl Ekstraklapa to ....Tragedia.....jak Jagiellonia razem z pijakami z PZPNU i Kulesza zdobędzie Mistrza 2024 to będzie to największy Wałek finansowy i wstyd w rozgrywkach Pucharowych dla naszej całej Ekstraklapy w Historii Rozgrywek .......zero szacunku dla kibiców którzy zaczęli zapełniac stadiony na większości stadionów ....Koniec Koniec odpowiedz

Antek - 49 minut temu, *.. Pilkarzyki graja swoje odpowiedz

Fan remisów - 49 minut temu, *.chello.pl A melanż trwa nadal. Pamiętam to hasło z Żylety. Jeśli do dzisiaj ktoś miał jakieś nadzieje na coś innego to właśnie one prysły. Z tej drużyny już nie da się nic wycisnąć. Przewidywalni w grze, wyuczone schematy, które zna nawet Drwal Zakroczym. Cóż, trzeba czekać do nowego sezonu z myślą, że wreszcie się ktoś na Ł3 obudzi. Bo Miodek chyba zasnął na wieki... odpowiedz

Verno - 49 minut temu, *.18.225 Dyrektorze Jacku, głęboki strategiczny myślicieli, co się stało??? odpowiedz

Januszek - 50 minut temu, *.chello.pl Po podwojnych urodzinach w ostatnie dwa dni wynik nie jest zly odpowiedz

bezo-fan - 50 minut temu, *.t-mobile.pl Ciężko coś napisać,widać rękę nowego trenera ????. Żenada. Legia próbująca ograć na stojąco, stojący w miejscu Śląsk. Tak beznadziejnego meczu to dawno nie widziałem. Brak jakiegoś zaangażowania, już nie wspominając o umiejętnościach. Znowu za wysokie progi dla kolejnego trenera. odpowiedz

Vuko - 50 minut temu, *.play-internet.pl Ale wstyd Zero walki 50% składu do wywalenia. odpowiedz

Zyrardow - 46 minut temu, *.125.77 @Vuko: pełna zgoda odpowiedz

Piter. - 50 minut temu, *.orange.pl Kolejny popis naszych kopaczy.Pucharków nie będzie panie Mioduski. odpowiedz

SlawoL - 51 minut temu, *.icpnet.pl Zaorać wszystko w cholerę.Oczy bolą a nerwów nie starczy na takich grajków.Niech już się kończy sezon i nie liczę na więcej niż 7 miejsce.

Może coś się zmieni ale to płonne nadzieję na kolejny. odpowiedz

Wiśniak - 51 minut temu, *.com.pl Dalej chodźcie na stadion i wspierajcie Miodka

Dokładacie się do upadku naszej Legii którą kochacie podobno odpowiedz

Sarcastico - 44 minuty temu, *.inetia.pl @Wiśniak: Dobre co? Też tego nie rozumiem. W 2018 przejrzałem na oczy z d.m i się nie pomyliłem. Nie spodziewałem się jednak aż takiego zjazdu. Nie zostawię złotówki w klubie dopóki ten parch tu jest. odpowiedz

Robson - 52 minuty temu, *.com.pl Stadion na Ł3 powinien nosić imię Rosolka !!! odpowiedz

NaSpokojnie - 52 minuty temu, *.t-mobile.pl To że remisujemy że Śląskiem lub Rakowem to jest dla mnie trochę niestety normalne. Tutaj trzeba było założyć że możemy z nimi nie wygrać.

Pogrążyły nas na wiosnę wyniki z Koroną, Puszczą i Widzewem...to powoduje że chyba nie zagramy w pucharach..

odpowiedz

Pit - 52 minuty temu, *.net.pl Kompromitacji ciąg dalszy!!! Dno i szambo. To są zwykli nieudacznicy. Właśnie palę w kominku bilety na następny mecz.....szkoda czasu na tych skończonych lewusów. odpowiedz

Przemo - 54 minuty temu, *.net.pl Już trenera zwalniacie? odpowiedz

RybaSocho - 54 minuty temu, *.t-mobile.pl Ty Faja i co teraz powiesz???

Zero pomysłu zero prędkości zero walki zero taktyki zero zero i jeszcze raz zero. Faja słaby jesteś.... odpowiedz

A kuku - 55 minut temu, *.chello.pl Kuuudłaty won, lalalala odpowiedz

Speede SnD - 55 minut temu, *.. Jestem kibicem legii od początku lat 90-tych ale tak żałosnej Legii to nie było chyba nigdy. Zero pomysłu na gre :(((( ŻENADA!!! Nawet 2 sezony temu jak walczyliśmy o utrzymanie w lidze to wyglądało to lepiej niż teraz..... może to i dobrze jak nie byłoby pucharów, wtedy jakieś większe zmiany nastąpią..... wiem marzenie ściętej głowy, ale tylko to nam pozostaje oglądając tych grajków :( odpowiedz

Kraków nh - 56 minut temu, *.101.224 Taka gra to mogą pomarzyć o nawet wicemistrzostwie. Czyli tylko zostaję liga i PP. Taka gra .. odpowiedz

WoLa - 56 minut temu, *.orange.pl Każdy z tych partaczy powinien zarabiać minimalną krajową brutto a Rosołek powinien natychmiast do rezerw być przeniesiony odpowiedz

Wolfik - 57 minut temu, *.mm.pl To nie trener był słaby. Legia to zwyczajnie ligowy średniak w tym personalnym składzie. Ale nic to. Ważne, że rubryki w excelu są ładne. odpowiedz

Kami(L) a - 57 minut temu, *.tpnet.pl Niedzielny HIT przy rosołku... odpowiedz

_1416 - 57 minut temu, *.tpnet.pl Tu nie ma kto grac. Nawet Wszołek który nie grałał 2 mecze. Josue dno. odpowiedz

Martinez76 - 58 minut temu, *.waw.pl Tego się nie da skomentować w języku ludzi cywilizowanych. odpowiedz

Antek kolacja - 58 minut temu, *.. Rosołek podany odpowiedz

kot - 59 minut temu, *.btcentralplus.com rosołek kolejny znakomity występ.. odpowiedz

