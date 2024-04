Kapuadi: Możemy być tylko zawiedzeni

Niedziela, 21 kwietnia 2024 r. 21:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Możemy być tylko zawiedzeni po tym meczu. Pracowaliśmy mocno, by zwyciężyć. Byliśmy zdecydowanie lepsi przez cały mecz, a szczególnie w pierwszej połowie, choć oczywiście zdarzały nam się jakieś błędy techniczne. Mieliśmy jednak wszystko pod kontrolą i wiele szans, by przechylić wynik na naszą stronę, ale tylko zremisowaliśmy, więc jesteśmy zawiedzeni - powiedział po meczu ze Śląskiem Wrocław obrońca Legii, Steve Kapuadi.









- Marc Gual mógł dziś zdobyć kilka bramek, a przynajmniej jedną, ale to nie jest najważniejsze. Musimy być nadal pozytywnie nastawieni. Jeśli pojawią się negatywne emocje, to nie pomoże w naszej sytuacji. Wiemy, że potrzebujemy zwycięstw i punktów.



- Mamy jeszcze pięć meczów do rozegrania do końca sezonu. Musimy wyciągnąć wnioski i zobaczyć, co trzeba poprawić na treningach, ponieważ możemy spisywać się lepiej w wielu aspektach. Będziemy skupiać się teraz na każdym kolejnym spotkaniu, bez wybiegania w przyszłość.



- Goncalo Feio jest naszym nowym trenerem i podoba mi się jego charakter. Jest świetnym trenerem, ale też człowiekiem. Miałem już kilka okazji, by z nim porozmawiać odkąd pojawił się w klubie. Z dnia na dzień będziemy się coraz lepiej poznawać.