Oceny legionistów za mecz z Śląskiem

Wtorek, 23 kwietnia 2024 r. 18:39 Woytek, źródło: Legionisci.com

Najwyższą notę za niedzielny mecz ze Śląskiem Wrocław przyznaliście Dominikowi Hładunowi. Występ bramkarza oceniliście na 3,8 w skali 1-6. Drugi w kolejności był Juergen Elitim z not 3,5. Najniższa ocena trafiła do Macieja Rosołka - 1,7. W sumie oceniało 807 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 2,7.









Hładun 3,8

Elitim 3,5

Augustyniak 3,3

Pankov 2,9

Kapuadi 2,8

Josue 2,8

Urbański 2,7

Morishita 2,6

Yuri Ribeiro 2,5

Kapustka 2,5

Gual 2,5

Pekhart 2,3

Wszołek 2,2

Kun 2,1

Rosołek 1,7