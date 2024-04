Wyszkowscy Fanatycy licznie przyjadą na mecz z Zagłębiem

Komentarze (9)

Legia - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Malarz miał odejść razem z niemcem odpowiedz

do autora - 3 godziny temu, *.chello.pl Arek Malarz nie tylko pochodził z Pułtuska ale rownież reprezenował klub Bug Wyszków w latach 90 tych. Pozdro odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 3 godziny temu, *.plus.pl Malarz to chyba co tydzień podcina boki u fryzjera odpowiedz

Alan - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Super wiadomosc nie od dziś wiadomo że takie okoliczne miasteczka to bardzo duża sila Legii.



Ps. A swoją drogą chciałbym kiedyś zobaczyć dane np. Na poddstawie wyrobionych Kart Kibica ile % jest z miejscem urodzenia Warszawa, miejscem zameldowania Warszawa a ile z innych miejsc kraju, ciekawe jak to się rozkłada. odpowiedz

Ding - 4 godziny temu, *.chello.pl @Alan: a podawałeś miejsce urodzenia składając wniosek o KK? odpowiedz

Polska dla Polaków - 3 godziny temu, *.plus.pl @Alan: Oficjalnych statystyk nie znam lecz mogę cię zapewnić że jest to przynajmniej co czwarty kibic na stadionie pochodzi spoza Warszawy.



I nie ma w tym nic odpowiedz

Polska dla Polaków - 3 godziny temu, *.plus.pl @Alan: I nie ma w tym nic urągającego jak twierdzą kibice innych klubów, to tylko świadczy o tym że Legia to klub na skalę krajową a znakomita większość to co najwyżej zjawiska lokalne. odpowiedz

ToJaJaJa - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Alan: zapomniałeś na kolumne z innych krajów. Ja jestem ze Słowacji i przychodze regularnie odpowiedz

Eddie - 1 godzinę temu, *.aster.pl @Polska dla Polaków:

podobnie do Monachium

Bayern wspiera cała Bawaria (region),, TSV Munich mieszkańcy miasta Monachium odpowiedz

