Z obozu rywala

Śląsk przed meczem z Legią. W poszukiwaniu jesiennej formy

Sobota, 20 kwietnia 2024 r. 12:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W niedzielę przy Łazienkowskiej 3 Legia Warszawa zagra w kolejnym hicie kolejki z rzędu. Tym razem przeciwnikiem legionistów będzie wicelider tabeli, Śląsk Wrocław. Zapraszamy do bliższego poznania rywala Legii.