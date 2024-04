Noc Muzeów w Legia Training Center

Dla odwiedzających udostępnione zostaną: - boiska i strefa aktywności na zewnątrz, - recepcja z galerią trofeów, - klubowa Kawiarnia i sale konferencyjne, - patio na dachu, - siłownia, - hala sportowa, - strefa odnowy biologicznej, - Legia LAB, - strefa biurowa. Podczas wycieczki z przewodnikiem dowiecie się m.in. ile treningów odbywa się w Legia Training Center w ciągu roku, co mieści się na 15 hektarach zagospodarowanej przestrzeni, ile sportowych tajemnic skrywa 9000 m² użytkowej powierzchni w nowoczesnym budynku, kogo można spotkać na patio na dachu, ile pełnowymiarowych boisk znajduje się w ośrodku, jak duża jest hala sportowa, czym zajmuje się w Legia LAB, jak i gdzie odpoczywają między treningami zawodnicy Legii. Zapraszamy! Legia Training Center ul. Legionistów 1, 05-825 Książenice

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

(L)evinho.Onet.Pl - 2 godziny temu, *.orange.pl Juniorzy pokonują Lecha w meczu na szczycie CLJ -ki a redakcja śpi?? odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.