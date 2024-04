Wygrane legionistów podczas meczu Polska - Irlandia w Łomży

Dziś w Łomży odbył się mecz bokserski pomiędzy reprezentacją Polski i Irlandii, w ramach Suzuki Boxing Night, w którym triumfowali biało-czerwoni (7:3). W ringu zobaczyliśmy trzech pięściarzy Klubu Bokserskiego Legia. W walce poza konkursem, Jakub Straszewski pokonał 2:1 Rafała Perczyńskiego. Spośród walk zaliczanych do punktacji, Bartłomiej Rośkowicz pokonał 2:1 Aarona Donoghue, a Paweł Sulęcki zwyciężył 3:0 z Cahirem Gormleyem

