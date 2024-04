Zapowiedź meczu

Rewanż za blamaż?

Sobota, 20 kwietnia 2024 r. 21:24 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

Który to już raz w tym sezonie udamy się na Łazienkowską zastanawiając się, czy Legia włączy się do walki o najwyższe cele w Ekstraklasie? Pomimo nieprzekonujących występów w rundzie rewanżowej, drużyna Legii wciąż zachowuje matematyczne szanse na najwyższe ligowe lokaty. Kolejnym kluczowym momentem będzie nadchodzące spotkanie z walczącym o mistrzostwo Śląskiem Wrocław. Zwycięstwo w niedzielę pozwoli warszawiakom zbliżyć się na zaledwie punkt do obecnego wicelidera. Ewentualne niepowodzenie wywoła kolejną falę niezadowolenia wśród kibiców.



