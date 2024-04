Śląsk nie wygrał na Legii od ponad dekady

Komentarze (13)

bum - 35 minut temu, *.co.uk Hahaha przerażający tytuł....

Zobacz kudłata co ty z tym klubem zrobiłaś...

Brzydka poczochrana nieudacznico złodzieju!! odpowiedz

ooon - 49 minut temu, *.com.pl zawsze jak ktoś mówi, ze drużyna X nie wygrała od Y czasu to znaczy, ze tego dnia się to zmieni. zawsze tak jest odpowiedz

Dariusz - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl To kolejna passa, która mogę zniszczyć :-) odpowiedz

Legia sk-ce - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl widzew z nami 25 lat...wiec..jaki problem ..... odpowiedz

Cym - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Zapeszacie jak z Widzewem. odpowiedz

Cafu - 2 godziny temu, *.18.225 Widzew też nie wygrał długo ale nasze orły pokazały że nie ma dla nich rzeczy niemożliwych. odpowiedz

Maniek - 3 godziny temu, *.chello.pl No to kiedy ,jak nie jutro?! odpowiedz

Zly omen - 3 godziny temu, *.aster.pl Podobnie jak inni jak tylko widzę takie statystyki to za chwilę dostajemy w pędzel odpowiedz

Janusz - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Ostatni taki tytuł artykułu przed Widzewem źle się skończył. .. odpowiedz

SKL - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Proszę nie robić takich tytułów. Po nich wiemy że tym razem w niedzielę wygra Śląsk. Nasz team zbudowany przez Jacka Zielińskiego pobija wszystkie rekordy i passy, niestety głównie te negatywne. Pamiętam tytuł od dwudziestu kilku lat nie wygrał z nami widzew, no to teraz passę liczymy od zera. odpowiedz

Kibic z popcornem - 12 minut temu, *.t-mobile.pl @SKL: Większość negatywnych rekordów to chyba Michniewicz wykręcił, więc no.. wiesz może być gorzej niż jest. Swoją drogą ciekawe, że z tamtą, mocniejszą kadrą broniliśmy się przed spadkiem i jak z tamtym personelem poradziłby sobie Rujnuić. odpowiedz

p10 - 4 godziny temu, *.centertel.pl Czyżby porażka - bardzo często jak się taki tytuł pojawia to jest wtopa ... odpowiedz

Malarz wracaj do Bełchatowa - 4 godziny temu, *.mm.pl Jak uczy historia, jutro pewna wygrana Śląska. odpowiedz

