NS: Prosimy o większą uwagę!

Sobota, 20 kwietnia 2024 r. 22:34 Redakcja

- Aby oprawa wyszła tak jak trzeba, serdecznie prosimy Was o poświęcenie jej więcej uwagi niż zwykle. Słuchajcie informacji od osób odpowiedzialnych za oprawę. Słuchajcie informacji płynących z gniazda - apelują Nieznani Sprawcy przed meczem ze Śląskiem Wrocław. Poniżej komunikat ultrasów:







Drodzy Kibice!

Chcieliśmy się do Was zwrócić z bardzo istotną sprawą jeśli chodzi o jutrzejszy mecz.

Wpadł nam do głowy, pomysł który pewnie specjalnie Was nie zaskoczy, ale zaplanowaliśmy na jutro oprawę!

ALE UWAGA!

Aby oprawa wyszła tak jak trzeba, serdecznie prosimy Was o poświęcenie jej więcej uwagi niż zwykle. Słuchajcie informacji od osób odpowiedzialnych za oprawę. Słuchajcie informacji płynących z gniazda, jak Wasz wuj Zygmunt kiedy podawali wyniki losowania Lotto w Polsacie i po raz kolejny, od 27 lat okazywało się, że jedyne co trafił to golfem w słup bo nie zmienił opon. Zapoznajcie się z instrukcjami z atencją, jakby to był list na walentynki w gimnazjum od Kasi ze starszej klasy, która jest szefową drużyny czirliderek.

Zróbmy razem wszystko aby oprawa się udała, liczymy bardzo mocno na Was!



Jeśli chodzi o naszą ulubiona ligę piłki nożnej i panującą w niej od jakiegoś czas sytuacje to wydaje się, że oddaje ją w pełni znany cytat filmowy - „Wszystko się może zdarzyć, wielkie odkrycie. Jasne k..., że wszystko się może zdarzyć”. Tak to mniej więcej wygląda, wydaje się, że przejebaliśmy już wszystko co się dało i po chwili się okazuje, że może jednak zostały jakieś resztki nadziei. A wiadomo, jak jest z resztkami nadziei, połączonymi z bezwarunkową fanatyczną miłością.



Nie zatrzymujemy się. Robimy swoje.

Walczymy tak jak przystało na Legię Warszawa.

Do jutra!