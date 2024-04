Wyniki 26. kolejki III ligi

W weekend rozegrana została 26. kolejka III ligi grupy 1. Legia II Warszawa wysoko przegrała z Unią Skierniewice i powoli oddala się od upragnionego awansu do wyższej klasy rozgrywkowej. Legioniści tracą już pięć punktów do liderującej Pogoni Grodzisk Mazowiecki, która pewnie wygrała swoje spotkanie. Na szczęście, potknięcia "Wojskowych" nie wykorzystały drużyny goniące ich w tabeli - Pelikan zremisował z ostatnią Pilicą, a GKS Bełchatów przegrał z klubem z Łomży. Następną kolejkę zaplanowano na najbliższy weekend, a w niej legioniści stoczą potyczkę z Pogonią.

