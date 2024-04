Transfery

Luquinhas wraca do Legii?!

Niedziela, 21 kwietnia 2024 r. 10:19 Woytek, źródło: opovo.com.br

Brazylijskie media informują, że Luquinhas wraca do Legii Warszawa! 27-letni pomocnik jest obecnie zawodnikiem Fortaleza Esporte Clube, ale nie znalazł uznania w oczach trenera. W ostatnim czasie zagrał niec ponad 200 minut w dziewięciu meczach. Luquinhas ma ważną umowę z brazylijskim klubem do 2027 roku z opcją przedłużenia na kolejny rok.



Najbliższy sezon zostać wypożyczony do klubu ze stolicy Polski na rok. W Legii grał w latach 2019-2022 - wystąpił w 110 meczach i zdobył w nich 12 bramek.