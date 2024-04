Uraz Tomasa Pekharta

W 54. minucie domowego spotkania ze Śląskiem Wrocław boisko z powodu urazu opuścił Tomas Pekhart . Czech nabawił się urazu mięśniowego w prawym udzie. Pierwsze oznaki kontuzji pokazywał już pod koniec pierwszej części, choć ostatecznie wyszedł na drugą połowę meczu. Napastnik opuścił murawę o własnych siłach, ale nieco kulejąc. Nie wiadomo, jak poważny jest to uraz.

Komentarze (3)

+ dodaj komentarz

dodaj

Ło jesu - 53 minuty temu, *.102.213 Anty futbol o ile to nie inna jakaś konkurencja odpowiedz

Guny - 1 godzinę temu, *.229.8 Jeden się połamał celebrując gola, ten się połamał faulując przeciwnika. Klub z mchu i paproci:/ odpowiedz

Sarcastico - 52 minuty temu, *.inetia.pl @Guny: Los chciał Macieja Rosołka, nie ma przypadków. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.