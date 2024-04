Futsal

W środę futsaliści zagrają mecz play-off z Rekordem

Poniedziałek, 22 kwietnia 2024 r. 11:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższą środę, 24 kwietnia o godz. 20, Legia Warszawa rozegra pierwsze spotkanie fazy play off z Rekordem Bielsko-Biała. Zapraszamy do wspierania legionistów.



Rywalizacja w I rundzie play-off toczy się do dwóch wygranych, więc w żadnym ze spotkań nie może dojść do remisu - wówczas zawody będą rozstrzygane jak spotkania pucharowe, tj. poprzez dogrywkę i ew. rzuty karne. Mecz numer dwa odbędzie się 27 kwietnia (sobota) o 19:00 w Bielsku-Białej. W przypadku remisu po dwóch spotkaniach, spotkanie numer trzy rozegrane zostanie 28 kwietnia w Bielsku-Białej. Mecze półfinałowe zaplanowano na 4-5 oraz ósmego maja (również do dwóch wygranych).









Legia w tym sezonie przegrała oba mecze z Rekordem, ale w obu spisywała się bardzo dobrze. Nawet w sobotę nasz zespół mógł powalczyć o bardziej korzystny wynik, prowadząc 1-0 i 2-1, ale ekipa z Bielska-Białej wykorzystała błędy legionistów, szczególnie przy ostatnim trafieniu - przejmując piłkę bitą przez Legię na wysokości pola karnego Rekordu - i po szybkim ataku zdobywając zwycięską bramkę. Choć bielszczanie są zdecydowanym faworytem serii, wierzymy, że nasz zespół sprawi niespodziankę i zdoła wygrać przynajmniej jedno ze spotkań.



Termin meczu: środa, 24 kwietnia 2024 roku, g. 20:00

Adres hali: Warszawa, ul. Gładka 18 (OSiR Włochy)

Ceny biletów: 15 zł (ulgowe) i 20 zł (normalne) KUP BILET