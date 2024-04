Elitim: Planem minimum nadal jest mistrzostwo

Niedziela, 21 kwietnia 2024 r. 21:15 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com / TVP Sport

- Dopóki będziemy mieli matematyczne szanse, będziemy do końca walczyć o mistrzostwo Polski. Przed nami bardzo dużo pracy, by nie stracić szans na to marzenie. Planem minimum nadal jest mistrzostwo. Nie myślimy o niczym innym, niż bycie najlepszymi w każdych rozgrywkach w Polsce. Będziemy walczyć o to do końca - powiedział po remisie ze Śląskiem Wrocław pomocnik Legii, Juergen Elitim.









- Mimo remisu, widziałem sporo pozytywów w dzisiejszym spotkaniu. Mieliśmy wiele okazji, by zdobyć zwycięską bramkę, co niestety się nie udało. Całkiem nieźle udaje nam się wdrażać koncepcję nowego trenera. Nie pozwalaliśmy dziś rywalom na zbyt wiele. Powinniśmy być zdecydowanie bardziej głodni zwycięstw, bramek i punktów.



- Jeden punkt dla Legii nigdy nie może być wystarczający. Pewien wpływ na naszą grę mogą mieć aspekty mentalne i presja. Przede wszystkim nie możemy bać się próbować np. uderzać częściej z dystansu, nie mamy nic do stracenia. Powinniśmy bardziej starać się o bramki, z większą wiarą i ambicją.