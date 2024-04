Bejger: Jesteśmy względnie zadowoleni

- Zabrakło nam dziś kreatywności. Powinniśmy stworzyć sobie dwie-trzy klarowne okazje, a nie mieliśmy ich w ogóle. Brakowało nam dziś pauzującego Nahuela, którego kreatywność potrafi zrobić różnicę. On jednym strzałem może zdobyć bramkę. Mnie jako obrońcę cieszy jednak to, że zachowaliśmy czyste konto i cała linia defensywna z golkiperem zrobiła świetną robotę.

geds - 46 minut temu, *.chello.pl ot nasi piłkarze tandeciarze. Wslczą o mistrzostwo. Jagiellonia im właśnie odjeżdża. Ale oni są zadowoleni z punktu. odpowiedz

