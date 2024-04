Futsal

Legia Warszawa 2-6 Rekord Bielsko-Biała

Środa, 24 kwietnia 2024 r. 21:33 Mishka, źródło: Legionisci.com

W pierwszym ćwierćfinałowym meczu fazy play-off Legia Warszawa przegrała z Rekordem Bielsko-Biała 2-6. Do przerwy legioniści przegrywali 1-3. Kolejne spotkanie rozegrają w sobotę o godz. 19:00 w Bielsku-Białej. Rywalizacja toczy się do dwóch zwycięstw.









W 3. minucie padła pierwsza bramka dla Legii. Dobrym uderzeniem popisał się Rui Pinto, ale jeszcze z najbliższej odległości dotknął ją Sergio Monteiro i to on formalnie jest zdobywcą trafienia. W odpowiedzi niezły strzał oddał Michał Kubik, jednak Tomasz Warszawski był na posterunku. W 9. minucie goście przeprowadzili kontrę, a celnym strzałem zakończył ją Michal Seidler. W 14. minucie Artur Popławski uderzył na bramkę Warszawskiego, piłka odbiła się od słupka, jednak dobił ją Gustavo Henrique i goście prowadzili 2-1. W 16. minucie Michał Kubik wbił piętką piłkę do bramki.



W 23. minucie kontrę przeprowadzili goście, a zakończyli ją czwartym trafieniem. W 24. minucie zawodnicy Rekordu doskonale wykonali rzut rożny, a Michal Seidler znakomitym strzałem umieścił piłkę w siatce. Jeszcze Adam Grzyb uderzeniem z dystansu zdobył drugą bramkę dla Legii. W ostatniej minucie Rekord strzelił gola na 6-2.



Legia Warszawa 2-6 (1-3) Rekord Bielsko-Biała

1-0 - 2:08 Sergio Monteiro

1-1 - 8:19 Michal Seidler

1-2 - 13:42 Gustavo Henrique

1-3 - 15:40 Michał Kubik

1-4 - 22:36 Matheus Ferreira

1-5 - 23:24 Michal Seidler

2-5 - 24:34 Adam Grzyb

2-6 - 39:32 Artur Popławski



stan rywalizacji: 1-0 dla Rekordu



Legia: 16. Tomasz Warszawski, 7. Andre Luiz, 10. Rui Pinto, 11. Sergio Monteiro, 34. Nuno Chuva

rezerwa: 13. Juan Ignacio Casillas, 18. Michał Sobków, 2. Paweł Gajek, 9. Michał Klaus, 19. Adam Grzyb, 50. Mykyta Storożuk, 81. Mariusz Milewski, 97. Davidson Silva



Rekord: 84. Bartłomiej Nawrat, 9. Artur Popławski, 8. Gustavo Henrique, 7. Matheus Ferreira, 5. Tomasz Lutecki

rezerwa: 19. Krzysztof Iwanek, 20. Jakub Florek, 6. Mikołaj Zastawnik, 11. Stefan Rakić, 17. Kacper Madeja, 23. Michał Kubik, 41. Michal Seidler, 99. Taras Korołyszyn



żółte kartki: Andre Luiz, Casillas - Seidler, Zastawnik



