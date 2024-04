Rezerwy

III liga: Legia II Warszawa 4-3 Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Wygrana z liderem

Sobota, 27 kwietnia 2024 r. 13:58 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W hicie 27. kolejki III ligi Legia II Warszawa wygrała z liderem, Pogonią Grodzisk Maz. 4-3 i ma obecnie do niej 2 punkty straty. Do przerwy legioniści prowadzili 2-1. Końcówka spotkania była świetna w wykonaniu gości, którzy w niespełna dwie minuty strzelili dwa gole, a sytuacji mieli jeszcze więcej i legioniści musieli do ostatnich sekund walczyć o zwycięstwo. Dwie bramki dla Legii zdobył Minas Vasiliadis, a po jednym trafieniu dołożyli Stanisław Gieroba i Jakub Adkonis z rzutu karnego. Kolejne spotkanie Wojskowi rozegrają 4 maja z ŁKS-em Łomża.









W 10. minucie padła pierwsza bramka dla Pogoni. Po rzucie rożnym piłkę do bramki wpakował obrońca zespołu gości, Aleksander Gajgier. W 17. minucie na bramkę Sydorenki uderzył Stanisław Gieroba. Golkiper złapał piłkę, ale sędziowie wskazali, że zrobił to już za linią i gol został uznany. W 32. minucie sędzia podyktował rzut karny dla stołecznego zespołu za faul Matheusa Diasa. Mocno ucierpiał w tej sytuacji Adam Ryczkowski. Do piłki podszedł 16-letni Jakub Adkonis, który w piątek podpisał kontrakt z Legią, i dał swojej drużynie prowadzenie, choć bramkarz wyczuł jego intencje.



W 56. minucie padł trzeci gol dla Legii. Swoje pierwsze trafienie w stołecznym zespole zanotował Minas Vasiliadis. Najpierw na bramkę uderzał Adam Ryczkowski, interweniował bramkarz, piłka odbiła się jeszcze od poprzeczki i dobił ją Grek. W 71. minucie legioniści zanotowali stratę blisko własnej bramki, ale Jakub Apolinarski uderzył w poprzeczkę. Po chwili świetnie interweniował Kacper Tobiasz. W 76. minucie Vasiliadis bardzo dobrze zachował się przed bramką, minął rywala, położył bramkarza i pewnie z ostrego kąta umieścił piłkę w siatce. W 80. minucie tuż przed polem karnym faulowany był Szymon Grączewski. Do piłki podszedł Mateusz Możdżeń, jednak trafił prosto w mur. W 85. minucie zawodnicy Pogoni po raz kolejny uderzyli w poprzeczkę. Dobitka okazała się niecelna. W 89. minucie niepewnie interweniował Kacper Tobiasz i Jakub Lis z najbliższej odległości wbił piłkę do siatki. Po chwili goście mieli kolejną groźną sytuację, a kilkanaście sekund później padło kolejne trafienie dla Pogoni.



III liga: Legia II Warszawa 4-3 (2-1) Pogoń Grodzisk Mazowiecki

0-1 - 10' Aleksander Gajgier

1-1 - 17' Stanisław Gieroba

2-1 - 35' Jakub Adkonis (k)

3-1 - 56' Minas Vasiliadis

4-1 - 76' Minas Vasiliadis

4-2 - 89' Jakub Lis

4-3 - 90' Kamil Odolak



Legia: 1. Kacper Tobiasz – 17. Julien Tadrowski, 26. Kacper Wnorowski, 24. Jan Ziółkowski (86' 18. Damian Byrtek) – 22. Wiktor Puciłowski, 6. Jakub Adkonis, 8. Filip Rejczyk (46' 14. Mateusz Możdżeń), 27. Cyprian Pchełka – 11. Adam Ryczkowski (83' 9. Maciej Radaszkiewicz), 20. Stanisław Gieroba (70' 23. Szymon Grączewski), 30. Minas Vasiliadis



Pogoń: 1. Dmytro Sydorenko, 6. Grzegorz Skowroński, 21. Kacper Łoś, 16. Aleksander Gajgier, 5. Matheus Dias, 7. Jakub Apolinarski, 15. Nikodem Niski, 23. Kacper Sommerfeld (63' 24. Dawid Dzięgielewski), 10. Damian Jaroń (63' 2. Dominik Gędek), 11. Ołeksij Zinkiewicz (76' 13. Jakub Lis), 9. Kamil Odolak



żółte kartki: Ziółkowski, Grączewski - Dias, Gajgier

Czerwoną kartką ukarany został trener Pogoni, Marcin Sasal.



Tabela, wyniki i terminarz III ligi