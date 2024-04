Koszykówka

Start Lublin 92-112 Legia Warszawa

Sobota, 27 kwietnia 2024 r. 19:25 Woytek, źródło: Legionisci.com

W meczu 30. kolejki PLK Legia Warszawa wygrała na wyjeździe ze Startem Lublin 112-92. Zieloni Kanonierzy, którzy już wcześniej zapewnili sobie udział w fazie play-off, zajęli 5. miejsce w tabeli po fazie zasadniczej. Rywalem podopiecznych Marka Popiołka w 1/4 finału będzie King Szczecin.



Na początku pierwszej kwarty celną trójką popisał się Raymond Cowels, dając Legii prowadzenie 5:2. Gracze Startu nie odpuszczali. Po kontrze i samotnym biegu na kosz Liama O’Reilly’ego lublinianie mogli wyjść na prowadzenie, ale Amerykanin nie trafił do kosza. Niedługo potem Barret Benson i Jabril Durham dali gospodarzom kilkupunktowe prowadzenie. W połowie kwarty na tablicy widniał wynik 15:9. Goście nie unikali rzutów za trzy, ale piłka po takich próbach nie wpadała do kosza. W pierwszej części meczu nie brakowało fauli, a cztery minuty przed końcową syreną obie drużyny wykorzystały limit przewinień. W końcówce trójkę z dalekiego dystansu zaliczył Durham. Dwie minuty przed końcem kwarty Start prowadził siedmioma punktami. Kolejne kilkadziesiąt sekund przyniosło jednak udane kontry Legii, w tym trójkę Michała Kolendy. Do remisu doprowadził Tyran De Lattibeaudiere, a chwilę później Kolenda dał Legii prowadzenie. Półtorej sekundy przed końcową syreną Start doprowadził do remisu, ale Holman podał przez całe boisko do Marcela Ponitki, który ustalił wynik na 27:25 dla gości.



W drugiej kwarcie obie drużyny zaciekle walczyły pod koszami, jednak w pierwszych minutach zarówno warszawiakom jak i lublinianom brakowało skuteczności. Impas przełamali De Lattibeaudiere i Jakub Karolak ze Startu. Obaj zaliczyli dla swoich drużyn po celnej trójce. W grze Startu nie brakowało błędów w obronie. Po jednym z nich Dariusz Wyka dał Legii najwyższe w meczu dziewięciopunktowe prowadzenie, a o czas poprosił trener gospodarzy. Po przerwie Dariusz Wyka zaprezentował dwie kolejne udane akcje, zaliczając sześć punktów z rzędu. Dwie minuty przed końcem Cowels popisał się efektowną trójką, a Legia prowadziła 49:41. Jednak w kolejnych fragmentach Start zdobył sześć punktów z rzędu, w tym po kontrach i wsadach O’Reilly’ego. W końcówce goście przeprowadzili udane akcje, które pozwoliły Zielonym Kanonierom powiększyć przewagę. Ostatecznie pierwsza połowa zakończyła się prowadzeniem Legii 53:47.



Od pierwszych chwil trzeciej kwarty koszykarze Startu robili wszystko, by odwrócić losy spotkania. Po dwóch minutach od rozpoczęcia drugiej połowy doprowadzili do remisu. Chwilę później Aric Holman znów dał prowadzenie Legii, dzięki pierwszej w meczu celnej trójce. Po nim punkty zdobył Vital po udanej akcji podkoszowej. Następnie Holman rzucił za dwa mimo faulu. Chwilę potem De Lattibeaudiere zebrał piłkę w ataku po rzucie z dystansu Vitala, trafił do kosza, a Legia po zdobyciu dziewięciu punktów z rzędu znów wysoko prowadziła. Artur Gronek, trener Startu, poprosił o czas dla swojego zespołu. Po przerwie Start zaliczył serię pięciu punktów z rzędu, w tym po trójce O’Reilly’ego. Chwilę później trójkę zaliczył Vital, a po nim znów O’Reilly i to dwukrotnie. Przy stanie 71:68 dla Legii o przerwę poprosił trener stołecznej drużyny, Marek Popiołek. W końcówce kolejne punkty zdobywał O’Reilly, w tym dzięki trzeciej z rzędu trójce. Amerykanin dał swojej drużynie remis 74:74 i tak właśnie zakończyła się ta kwarta.



Ostatnia odsłona to ostra walka z obu stron. Obie drużyny faulowały, a zarazem nie prezentowały wysokiej skuteczności w pierwszych fragmentach końcowej kwarty. Celną trójkę zaliczył Loren Jackson po stronie Legii, dzięki czemu legioniści wyszli na skromne prowadzenie. Podwyższył je chwilę później Josip Sobin po skutecznej akcji pod koszem Startu. Po stronie zespołu z Lublina punkty cały czas zdobywał O’Reilly, jednak to goście powiększali przewagę. Przy stanie 85:78 dla Legii o czas poprosił trener Startu. Później po nieudanych próbach gospodarzy i kontrach Zielonych Kanonierów przewaga tych ostatnich urosła do dwunastu punktów i była najwyższa w meczu. Z dobrej strony pokazywał się w tej kwarcie Loren Jackson, który zaliczał cenne punkty. Po jego trafieniu za trzy przewaga Legii urosła do czternastu oczek. Pięć minut przed końcem meczu obie ekipy wykorzystały limit fauli. Jackson cztery minuty przed końcem znów trafił za trzy, zaraz po nim Vital wsadem dał swojej drużynie prowadzenie 99:81. W ostatnich fragmentach meczu niewiele się zmieniło, wciąż trafiał Jackson, który zaliczył w całym spotkaniu pięć celnych trójek. Legioniści wygrali kwartę dwudziestoma punktami, a całe spotkanie 112:92, pieczętując awans do play-off. Teraz czas na mecze z Kingiem Szczecin. Pierwsze spotkanie tej fazy odbędzie się w Szczecinie 2 maja. Rywalizacja toczy się do trzech zwycięstw.



PLK: Polski Cukier Start Lublin 92-112 Legia Warszawa

Kwarty: 25-27, 22-26, 27-21, 18-38



Polski Cukier Start Lublin



nr zawodnik minuty punkty rzuty z akcji za 2 punkty za 3 punkty za 1 punkt zbiórki asysty faule 0 M. Krasuski 14:07 1 1/3 (33%) 1 1 4 1 J. Durham 34:30 14 5/15 (33%) 3/11 (27%) 2/4 (50%) 2/3 (66%) 5 8 2 2 L. O'reilly 30:35 34 11/21 (52%) 5/11 (45%) 6/10 (60%) 6/7 (85%) 2 5 5 5 T. Wade 19:24 6 2/3 (66%) 2/3 (66%) 2/2 (100%) 3 0 1 7 B. Pelczar 5:52 3 1/2 (50%) 1/2 (50%) 0 1 0 8 T. Gabrić 29:10 9 3/10 (30%) 2/3 (66%) 1/7 (14%) 2/3 (66%) 6 0 4 9 J. Karolak 27:27 12 4/9 (44%) 2/3 (66%) 2/6 (33%) 2/2 (100%) 2 1 1 19 R. Szymański 6:10 0 0/1 (0%) 0/1 (0%) 4 0 4 21 F. Put 6:37 2 1/3 (33%) 1/2 (50%) 0/1 (0%) 0 0 2 40 B. Benson 26:08 11 5/7 (71%) 5/7 (71%) 1/1 (100%) 7 1 3 Suma 92 32/71 (45%) 20/41 (48%) 12/30 (40%) 16/21 (76%) 33 17 27

Trener: Artur Gronek



Legia Warszawa



nr zawodnik minuty punkty rzuty z akcji za 2 punkty za 3 punkty za 1 punkt zbiórki asysty faule 1 C. Vital 28:14 20 6/11 (54%) 4/4 (100%) 2/7 (28%) 6/7 (85%) 4 2 4 3 L. Jackson 29:07 24 8/12 (66%) 3/4 (75%) 5/8 (62%) 3/3 (100%) 3 9 3 4 M. Wieluński 1:58 0 0 0 0 8 J. Sobin 10:06 5 1/3 (33%) 1/3 (33%) 3/4 (75%) 4 1 5 14 G. Kulka 12:05 4 2/3 (66%) 2/3 (66%) 1 0 2 18 R. Cowels Iii 18:13 8 3/6 (50%) 1/1 (100%) 2/5 (40%) 5 0 1 23 M. Kolenda 14:31 5 1/1 (100%) 1/1 (100%) 2/2 (100%) 1 0 0 24 T. De Lattibeaudiere 26:01 13 5/9 (55%) 4/6 (66%) 1/3 (33%) 2/2 (100%) 5 3 1 35 A. Holman 20:02 13 5/11 (45%) 4/4 (100%) 1/7 (14%) 2/3 (66%) 6 3 1 42 M. Ponitka 25:59 8 4/6 (66%) 4/4 (100%) 0/2 (0%) 0/4 (0%) 1 5 3 77 K. Gordon 1:58 2 1/2 (50%) 1/1 (100%) 0/1 (0%) 0 0 0 91 D. Wyka 11:46 10 5/5 (100%) 5/5 (100%) 2 2 1 Suma 112 41/69 (59%) 29/35 (82%) 12/34 (35%) 18/25 (72%) 40 25 21

Trener: Marek Popiołek



Komisarz: Leszek Rakoczy

Sędziowie: Dariusz Zapolski, Jakub Pietrzak, Tomasz Trybalski



