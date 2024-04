Futsal

Rekord Bielsko-Biała 6-0 Legia Warszawa. Koniec sezonu dla Legii

Sobota, 27 kwietnia 2024 r. 20:25 Mishka, źródło: Legionisci.com

W drugim meczu 1/4 finału play-off Legia Warszawa przegrała na wyjeździe z Rekordem Bielsko-Biała 0-6. W pierwszym spotkaniu również górą byli zawodnicy z Bielska-Białej, którzy awansowali do kolejnej rundy. Dla Legii był to ostatni mecz sezonu.









Już w 18. sekundzie gospodarze zagrozili bramce Legii. Późniejsze minuty były jednak dużo spokojniejsze. Legioniści nie mieli zbyt wielu okazji, by znaleźć się pod bramką Rekoedu. Dwukrotnie swojej szansy próbował Davidson Silva, dla którego był to ostatni mecz w barwach stołecznego zespołu. W 14. minucie Mikołaj Zastawnik wykorzystał świetne podanie Michala Seidlera i dał swojej drużynie prowadzenie 1-0. W 15. minucie Tomasz Warszawski wyszedł daleko z bramki, chciał rozpocząć akcję Legii, ale piłkę przejął Zastawnik. Bramkarz Legii próbował jeszcze wrócić do bramki, ale nie zdołał powstrzymać zawodnika Rekordu i było 2-0. Na niespełna 30 sekund przed końcem pierwszej części spotkania fenomenalnym uderzeniem do siatki trafił jeszcze Artur Popławski. Na początku drugiej połowy gospodarze podwyższyli prowadzenie. W 30. minucie piłkę z linii bramkowej wybił Mykyta Storożuk. W 31. minucie sam na sam z Tomaszem Warszawskim znalazł się Michal Seidler i pokonał bramkarza. 25 sekund później z bliskiej odległości do pustej bramki trafił Tomasz Lutecki. Legionistom nie udało się zdobyć nawet honorowej bramki.



Rekord Bielsko-Biała 6-0 (3-0) Legia Warszawa

1-0 - 13:37 Mikołaj Zastawnik

2-0 - 14:22 Mikołaj Zastawnik

3-0 - 19:21 Artur Popławski

4-0 - ?

5-0 - 30:03 Michal Seidler

6-0 - 30:28 Tomasz Lutecki



Rekord: 19. Krzysztof Iwanek, 9. Artur Popławski, 8. Gustavo Henrique, 7. Matheus Ferreira, 5. Tomasz Lutecki

rezerwa: 84. Bartłomiej Nawrat, 6. Mikołaj Zastawnik, 10. Paweł Budniak, 11. Stefan Rakić, 17. Kacper Madeja, 18. Maciej Gołąbek, 23. Michał Kubik, 41. Michal Seidler, 99. Taras Korołyszyn



Legia: 16. Tomasz Warszawski, 7. Andre Luiz, 10. Rui Pinto, 11. Sergio Monteiro, 34. Nuno Chuva

rezerwa: 18. Michał Sobków, 2. Paweł Gajek, 9. Michał Klaus, 19. Adam Grzyb, 50. Mykyta Storożuk, 81. Mariusz Milewski, 97. Davidson Silva



żółte kartki: Chuva



Centrum informacji o futsalowej Legii -> legionisci.com/futsal