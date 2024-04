30. kolejka Ekstraklasy. Remis w Białymstoku

30. kolejka Ekstraklasy rozpoczęła się od wygranej Piasta z Wartą. W drugim piątkowym meczu Jagiellonia podzieliła się punktami z Pogonią. W sobotę Górnik zmierzy się z ŁKS-em, Śląsk z Ruchem, a Widzew z Rakowem. Dzień później Legia pojedzie do Mielca, a Cracovia do Poznania. Na zakończenie ważny mecz w dole tabeli, w którym Puszcza podejmie Koronę.

Koneser polskiej piłki klubowej - 2 godziny temu, *.plus.pl Czyli wszystko jasne - Lech i Śląsk max remis odpowiedz

OooooLeeeeegiiiiioo! - 3 godziny temu, *.02.net W tej kileice Legia na farcie odrbibi pkt i b sienrtlko 5 pkt do babsja J odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 9 godzin temu, *.plus.pl Cała czołówka się potknie i zapewne znów to będzie przypadek odpowiedz

Wyrwikufel - 11 godzin temu, *.netfala.pl No i nadszedł czas na kolejne typowania... Na początek dobrej dla Legii kolejki diskopolowcy zremisują z paprykarzami. W sobotę ełksa pogoni hanysów do kopania wyngla, a śmierdziele zaczadzą kiełbasiarzy chorzowskim odorem. Ucki ficef wygra ostatni mecz w tym sezonie pokonując medaliony. Niedziela upłynie pod znakiem łomotu w Mielcu, gdzie Wielka Legia nie pozostawi złudzeń lokalnemu klubowi, a zebry pogonią łacha na wykopki. I w ten sposób Legia jeszcze zachowa realne szanse na mistrzostwo Panie i Panowie! odpowiedz

Kibic najlepszej ligi swiata - 11 godzin temu, *.centertel.pl @Wyrwikufel: ja chcę to samo co Ty bierzesz ???? odpowiedz

Bart - 10 godzin temu, *.centertel.pl @Wyrwikufel: Z większością się zgadzam, tylko w tym Mielcu pewny nie jestem. odpowiedz

