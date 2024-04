30. kolejka Ekstraklasy. Walka o podium trwa w najlepsze

Komentarze (25)

Mioduski Rak Legii - 21 minut temu, *.orange.pl Czolaganie się po MP2024 trwa w najlepsze :) odpowiedz

Urs72 - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl Śmierdząca Jagiellonia z Kulesza na czele zdobędzie Mistrza Ekstraklapy , wstyd wstyd wstyd , a Radomiak za odpuszczanie meczy za kare powinien spać .na zbity ryj . ... odpowiedz

Stanisław - 5 godzin temu, *.plus.pl @Urs72 : Śmierdząca to jest pacha twojej starej odpowiedz

olew - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Urs72 : obrażasz naszych rywali, naszą ligę, naszą w niej walkę, to jest chamstwo, a do tego wzmocnione analfabetyzmem, idź precz ! odpowiedz

Piotrek Ochota - 8 godzin temu, *.t-mobile.pl No proszę. Bez prezesa i dyrektora sportowego można? odpowiedz

Wolfik - 21 godzin temu, *.mm.pl Tymczasem niedoceniane Zabrze dopisało sobie kolejne 3 oczka....

Jaja sezonu nabieraja realnych kształtów. odpowiedz

Wiesław mistrz kamienicy - 22 godziny temu, *.. To jest masakra jak wygląda tabela Ekstraklasy. Lider z 6 przegranymi, wicelider z 9. Tak słabej ekstraklasy nie było od wielu lat. Mistrz będzie tak cienki jak dooopa węża. Nawet dobrze nie wychyli nosa Do Europy i dostanie ostry wpier… W poważnych ligach europejskich lider ma 1-3 przegrane mecze w ciągu sezonu. Mówię o poważnych ligach, gdzie konkurencja jest bardzo mocna. W Ekstraklasie każdy może wygrać z każdym. Widać, że zamiast iść do przodu cofamy się. Legia zamiast nadawać tonu lidze jest typowym średniakiem, który za czasów kudłatego stratega obsuwa się w tabeli coraz niżej. odpowiedz

Jimmy L - 15 godzin temu, *.centertel.pl @Wiesław mistrz kamienicy: Nasza liga wyrównuje się, a czy w gorsza stronę czy lepsza pokażą występy na arenie międzynarodowej. Na pewno jest ciekawiej. odpowiedz

Legiak83 - 14 godzin temu, *.ztomy.com @Wiesław mistrz kamienicy:

Parę lat temu zdobyliśmy mistrzostwo mając chyba 10 czy 11 porażek wiec ten sezon to nie nowość. odpowiedz

Siódmy syn siódmego syna - 9 godzin temu, *.t-mobile.pl @Wiesław mistrz kamienicy: Sześć porażek na 34 mecze to jeszcze nie jest tak dużo. Przede wszystkim chłopcze oddziel dwie rzeczy. Wyrównana liga nie oznacza, że jest słaba, nasza jest po prostu przeciętna ale nie jest jedną z najgorszych jak tu niektórzy piszą. Parę lat temu do ostatniej kolejki w Bundeslidze na 4 miejsce czyli udział w LM szansę miało aż 8 drużyn. W tabeli był ścisk i minimalne róźnice punktowe. Czy to oznacza, że Bundesliga jest słaba? Z tym mistrzem też przesadziłeś. W tym sezonie przeciętny Raków grający praktycznie bez napastników był całkiem blisko awansu do LM. W poważnych ligach lider ma 3 przegrane? Aha, czyli liga angielską do nich nie należy, bo Arsenal ma ich już 5. Mylisz dzieciaku dwie kwestie, wyrównana liga i jej poziom, czasami idzie to w parze ale nie zawsze. odpowiedz

Wolfik - 9 godzin temu, *.mm.pl @Wiesław mistrz kamienicy: Nie wiem, na jakiej podstawie Kolega twierdzi że Legia "powinna nadawać ton lidze" ? Posiadamy jakiś kosmiczny budżet? Mamy kadrę która gwarantuje jakość i stabilność? Osiągnęliśmy konkretne sukcesy na terenie miedzynarodowym? Wydaje mi się, że czas odejść od megalomanii czy "manii wielkości"i zacząć żyć w realiach. A realia są takie, że mamy bardzo wąską, średniej jakości kadrę którą zbudował Zarząd w oparciu o zasadę "dobrze sprzedać i nic w zamian nie kupić".



Tak się budowac sukcesów nie da. I dlatego mamy miejsce, jakie mamy. odpowiedz

Gońmy ich - 23 godziny temu, *.tpnet.pl Jutro skasować Stal i żeby Craxa zabrała punkty Pyrom . Tylko zwycięstwo Legio ! odpowiedz

Zito - 27.04.2024 / 19:12, *.175.72 jak można nie było wgrać ze Śląskiem ostatnio odpowiedz

Mike - 27.04.2024 / 17:01, *.orange.pl @Wyrwikufel: Jakoś Hanysów nikt nie pogonił głąbie. odpowiedz

Wyrwikufel - 27.04.2024 / 19:59, *.. @Mike: Głąbów w rodzinie szukaj hanysie z brudnego śmierdzącego Zabrza. odpowiedz

Hiszpan - 27.04.2024 / 07:39, *.telnaptelecom.pl Obiektywnie intensywność gry w Białymstoku z obu stron, ilość akcji w ofensywie i strzałów nieosiągalna dla wynalazków Ziela.. A może ten grek dal ciała i uciekł? odpowiedz

Single malt - 22 godziny temu, *.wawtel.pl @Hiszpan: Dokładnie miałem takie samo wrażenie. Przykro to mówić. odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 26.04.2024 / 22:43, *.plus.pl Czyli wszystko jasne - Lech i Śląsk max remis odpowiedz

OooooLeeeeegiiiiioo! - 26.04.2024 / 21:24, *.02.net W tej kileice Legia na farcie odrbibi pkt i b sienrtlko 5 pkt do babsja J odpowiedz

Wycior - 26.04.2024 / 23:41, *.vectranet.pl @OooooLeeeeegiiiiioo!: twój analfabetyzm się nasila głąbie… odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 26.04.2024 / 15:42, *.plus.pl Cała czołówka się potknie i zapewne znów to będzie przypadek odpowiedz

Wyrwikufel - 26.04.2024 / 12:45, *.netfala.pl No i nadszedł czas na kolejne typowania... Na początek dobrej dla Legii kolejki diskopolowcy zremisują z paprykarzami. W sobotę ełksa pogoni hanysów do kopania wyngla, a śmierdziele zaczadzą kiełbasiarzy chorzowskim odorem. Ucki ficef wygra ostatni mecz w tym sezonie pokonując medaliony. Niedziela upłynie pod znakiem łomotu w Mielcu, gdzie Wielka Legia nie pozostawi złudzeń lokalnemu klubowi, a zebry pogonią łacha na wykopki. I w ten sposób Legia jeszcze zachowa realne szanse na mistrzostwo Panie i Panowie! odpowiedz

Kibic najlepszej ligi swiata - 26.04.2024 / 13:33, *.centertel.pl @Wyrwikufel: ja chcę to samo co Ty bierzesz ???? odpowiedz

Bart - 26.04.2024 / 13:48, *.centertel.pl @Wyrwikufel: Z większością się zgadzam, tylko w tym Mielcu pewny nie jestem. odpowiedz

Arek - 27.04.2024 / 00:07, *.tpnet.pl @Kibic najlepszej ligi swiata: ja też! odpowiedz

