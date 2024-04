OFMC: Historyczny spacer dla legijnych FC po Powązkach

W dniu meczu Legii ze Śląskiem kibice z grupy OFMC przygotowali dla legijnych fanklubów z całej Polski historyczny spacer po Powązkach Wojskowych. W spacerze wzięli udział również zaprzyjaźnieni kibice FC Den Haag. "Legia łączy, podobnie jak historia Polski. Zależy nam na tym, by wszyscy byli świadomi swojej tożsamości, znali historię Ojczyzny oraz poznali postacie, które zapisały się piękną kartą w naszej historii" - relacjonują legioniści. Fotoreportaż ze spaceru i meczu - 84 zdjęcia Michała Wyszyńskiego / SKLW "Spacer rozpoczęliśmy od historii samych Powązek, zarówno Starych, jak i Wojskowych. Później odwiedziliśmy gen. Fieldorfa, powstańcze bataliony, m.in. Zośka, Parasol czy Miotła (choć przechodziliśmy też przy Garłuchu czy Żywicielu). Gdy staliśmy przy Dolince Katyńskiej, gdzie wciąż stoi nasz wieniec złożono tydzień temu, czteroosobowa delegacja przyjaciół z Hagi, postanowiła złożyć kwiaty pod pomnikiem Gloria Victis. Szacunek Panowie! Kolejne nasze kroki prowadziły przez aleję, w której leży wiele wybitnych postaci, w tym Kazimierz Górski, Władysław Stachurski czy Kazimierz Deyna. Później przyszedł czas na Łączkę, Kwaterę Smoleńską i pomnik Chwała Lotnikom. Pod koniec Spacerowicze poznali historię powstań: styczniowego, wielkopolskiego i śląskich. Ostatnim jednak punktem była wizyta u naszego Kolegi Karola "Pjusa" Nowakowskiego, zmarłego wciąż niedawno kibica z grupy Cyberfani, wielkiego popularyzatora wiedzy m.in. o powstaniu warszawskim. Po wszystkim udaliśmy się na stadion, głośno dopingując Legię, która uraczyła nas kolejnym, nijakim remisem. DziękujeMY, do zobaczenia!" OFMC fot. Michał Wyszyński

