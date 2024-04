Pod lupą LL! - Patryk Kun

Wtorek, 23 kwietnia 2024 r. 11:34 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Pod wodzą nowego trenera Goncalo Feio podstawowym zawodnikiem na lewym wahadle jest Patryk Kun. Postanowiliśmy sprawdzić, jak ten piłkarz spisał się w spotkaniu ze Śląskiem Wrocław.









Pojedynki z rywalami

Obserwowany przez nas gracz stoczył kilka pojedynków, wychodziło mu to ze zmiennym szczęściem. Już w pierwszej minucie z akcją ruszył Śląsk Wrocław. Piłka dotarła do Patryka Klimali, który na 16. metrze chciał dojść do sytuacji sam na sam, ale świetnie interweniował Patryk Kun, który zatrzymał napastnika z Wrocławia. W 21. minucie gracz Legii był naciskany na lewej flance, aż stracił piłkę i z akcją ruszył Erik Expósito. Dziewięć minut później Bartosz Kapustka zbyt mocno zagrał do byłego gracza Rakowa Częstochowa, ale ten dobrze doszedł pressingiem do Konczkowskiego i wywalczył rzut rożny. Później Patryka Kuna minął Expósito, ale po podaniu Hiszpana od razu uderzył Klimala, gdzie z jego strzałem poradził sobie Dominik Hładun.



Dośrodkowania

Kun kilkukrotnie próbował swoich sił w dośrodkowaniach. Zaczął jeszcze przed 30. minutą, ale piłka powędorowała daleko od celu. W 40. minucie ponownie spróbował szczęścia, a cała akcja zakończyła się uderzeniem Marca Guala nad bramką Śląska. Tuż po przerwie jego dośrodkowanie zostało wybite na rzut rożny, natomiast w 57. minucie bardzo dobrze w polu karnym zachował się Rafał Leszczyński, który pewnie wyłapał piłkę po dośrodkowaniu 29-latka. Kilka minut przed zejściem z boiska Patryk Kun ponownie próbował szukać swojej asysty, ale i tym razem za głęboko posłał piłkę w obręb bramki Leszczyńskiego.



Praca na boisku

„Kunik” zanotował w niedzielę kilka dobrych interwencji. W 4. minucie defensorzy z Wrocławia zagrali długie podanie za linię obrony Legii, ale legionista dobrze je przeciął. Powtórzył to w 26. minucie, jednak tym razem po długim zagraniu gracza Śląska przeciął lot futbolówki głową. Tuż przed przerwą stoczył pojedynek z Patrykiem Klimalą i poradził sobie bardzo dobrze, odbierając mu piłkę. I znów swoją dobrą interwencję zanotował tym razem już po pierwszych 45. minutach i przerwie, ale tym razem nie dał się wyprzedzić w polu karnym Expósito i spokojnie wybił piłkę na aut. Warto zaznaczyć, jeszcze dobrą akcję, z 65. minuty gry, kiedy to dostrzegł w polu karnym Guala, ale jego uderzenie zostało zablokowane przez rywali.



Patryk Kun

Minuty: 75

Gole: 0

Asysty: 0

Strzały/celne: -

Liczba podań / celne: 22 / 18

Podania kluczowe: 1

Dośrodkowania / celne: 5 / 1

Dryblingi / udane: -

Dystans: 9.26 km

Sprinty: 11

Odbiory: 4

Żółte kartki: 0

Czerwone kartki: 0