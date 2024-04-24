Tenis
Urbański wygrał turniej Sori Cup w Budapeszcie
Bodziach, źródło: Legionisci.com
Tenisista Legii Warszawa, Jan Urbański świetnie spisał się w turnieju Tennis Europe kategorii 2 - Sori Cup w Budapeszcie. W singlu legionista triumfował bez straty seta, pokonując w finale Jana Skrzyńskiego 6-3, 6-3.
Wyniki Urbańskiego:
I runda: Jan Urbański - Abel Torok (Węgry) 6-1, 6-1
II runda: Jan Urbański - Filip Dymak (Czechy) 6-2, 6-4
1/4 finału: Jan Urbański - Pylyp Lymar (Ukraina) 6-1, 6-0
1/2 finału: Jan Urbański - Jorge Vanine (Portugalia) 6-3, 6-3
Finał: Jan Urbański - Jan Skrzyński 6-3, 6-3
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