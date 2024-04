Młodzież: mecze weekendowe

Poniedziałek, 22 kwietnia 2024 r. 22:46 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W bodaj najciekawszym meczu weekendu juniorzy starsi pokonali 2-1 Lecha Poznań, dzięki czemu zbliżyli się do liderujących poznanian na 2 punkty w tabeli ligowej. Zespół U17 wygrał 5-1 z Wisłą Kraków i powiększył przewagę nad wiceliderem z Łodzi do 5 punktów. Po wygranej 3-1 z Jagiellonią, Legia U15 ma z kolei komplet 24 "oczek" i 9 p. przewagi nad drugą Polonią. Zespół U16 pokonał 2-0 Znicz Pruszków wychodząc na prowadzenie w Ekstralidze. Także drużyna U14 przewodzi w tabeli, po wygranej 5-0 w meczu na szczycie ze Zniczem.



Drużyna U15 LSS pokonała 5-2 FFK Warszawa, natomiast ich starsi o rok koledzy ulegli 1-2 Agape Białołęka. Zespół U13 Legia Soccer Schools awansował na pierwsze miejsce w tabeli II ligi U13. Ligę wyżej, dobrze radzili sobie w meczu z ambitnie grającą Varsovią 2011 gracze z Akademii. Mecze ligowe rozegrały także młodsze drużyny Akademii i LSS.



CLJ U19 (2005/6 i mł.): Legia Warszawa 2-1 (0-1) Lech Poznań U19

Gole:

0-1 10 min. Igor Draszczyk (rzut karny)

1-1 63 min. Patryk Olejnik (samobójcza, po strzale Wiktora Puciłowskiego, po akcji Jakuba Zbroga)

2-1 83 min. Szymon Grączewski (as. Pascal Mozie)



Strzały (celne): Legia 20 (13) - Lech 14 (6)



Legia: Wojciech Banasik – Oliwier Olewiński Ż(78' Jakub Jendryka), Bartosz Dembek, Jan Leszczyński [07], Viktor Karolak – Maciej Saletra, Pascal Mozie [08](87' Rafał Boczoń), Samuel Šarudi (79' Szymon Grączewski) – Mateusz Szczepaniak [07](65' Samuel Kováčik [07]), Cyprian Pchełka (46' Wiktor Puciłowski Ż), Jakub Zbróg [07](89' Przemysław Mizera)

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Arkadiusz Adach



CLJ U17 (2007 i mł.): Legia U17 5-1 (2-0) Wisła Kraków U17

Gole:

1-0 30 min. Dawid Nos (as. Filip Przybyłko)

2-0 35 min. Filip Przybylko (as. Samuel Kovačik)

3-0 54 min. Samuel Kovačik (as. Mikołaj Kotarba)

4-0 68 min. Eryk Mikanowicz (as. Filip Przybyłko)

4-1 85 min. Bruno Skoczek

5-1 90 min. Maksymilian Sterniczuk (as. Jakub Openchowski)



Strzały (celne)[20-90']: Legia 14(10) - Wisła 7(1)



Legia: Michał Bobier - Mikołaj Kotarba, Szymon Chojecki Ż (73' Dawid Korzeniowski [08]), Mateusz Lauryn [08], Radosław Czerwiec - Franciszek Pollok Ż, Kacper Morawiec [08](61' Dawid Foks), Filip Przybyłko [08](78' Aleksander Wyganowski [09]) - Samuel Kovačik (78' Jakub Openchowski), Dawid Nos (69' Maksymilian Sterniczuk [08]), Eryk Mikanowicz (69' Konrad Kraska)

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Interesujące, otwarte spotkane z wysoko lokującą się w tabeli Wisłą Kraków. Oba zespoły grały szybką, otwartą piłkę, jednak więcej okazji stwarzali sobie legioniści, którzy pod koniec I połowy zdołali w końcu przekuć je na gole. Podobny przebieg miało spotkanie w II połowie, choć tym razem krakowianie zdołali zdobyć gola, jak się okazało - honorowego.



Ekstraliga U16 (2008 i mł.): Znicz Pruszków 0-2(0-0) Legia U16

Gole:

0-1 76 min. Daniel Wyrozumski (as. Bartosz Czarkowski)

0-2 80 min. Szymon Piasta z dystansu (as. piętą Kristijan Jovović)



Strzały: Znicz 3(0) - Legia 30(15).



Legia: Antoni Błocki - Jakub Sito (85' Antoni Sobolewski), Bartosz Korżyński [09], Maksymilian Dołowy Ż - Juliusz Rafalski (80' Jakub Oremczuk), Marcel Kiełbasiński, Szymon Piasta [09], Jan Musiałek - Ksawery Jeżewski (57' Danel Wyrozumski), Kristijan Jovović, Adam Tołwiński (46' Bartosz Ciarkowski)

Trener: Tomasz Bąbel, II trener: Marcel Gawor



I liga maz. U16: Agape Białołęka 2-1 (2-0) Legia LSS U16

Gole:

1-0 6 min. Piotr Komorowski

2-0 45 min. Piotr Komorowski

2-1 86 min. Lucjan Napieralski z rzutu karnego



Legia: Hubert Lomankiewicz [09] (46' Dominik Sawczuk) - Jakub Rzępołuch (46' Fabian Radziński), Nikodem Skibiński, Aleksander Dworski [09], Oskar Kurc, Adam Kulicki, Patryk Ciborowski (75' Maximilian Partyka), Lucjan Napieralski, Kamil Więch (46' Franek Żak), Dmytro Litowczenko, Jakub Drzazga (Kpt). Rezerwa: Michał Błażkowski

Trener: Rafał Wajman, II trener: Robert Kurasiewicz



II liga okr. U15 (2009 i mł.): Legia LSS U15 6-2 FFK Warszawa 09

Gole:

0-1 3 min. Mateusz Marzec

1-1 10 min. Filip Jedziniak

2-1 14 min. Dmytro Samojlenko

2-2 27 min. Szymon Amanowicz

3-2 65 min. Kordian Drygała

4-2 75 min. Bartosz Harazim

5-2 77 min. Bartosz Harazim



Legia Soccer Schools: Eduard Joshua Di Donatantonio - Franciszek Koźbiał, Omar Sawo (Kpt), Wiktor Tikhomiroff, Kordian Drygała [10], Maksym Shcherbak, Michał Wawryniuk, Dmytro Samoilenko, Bartosz Harazim, Kiryło Balyckyj [10], Filip Jedziniak oraz: Aleksander Hahn [10](br), Oleksandr Butenko, Michał Krbec, Tymur Rahulin, Ivan Shrub, Mateusz Sutkowski

Trener: Siarhei Pryzhankou, Wojciech Molęda



CLJ U15 (2009 i mł.): Legia U15 3-1(0-1) Jagiellonia Białystok '09

Gole:

0-1 Michał Łotysz

1-1 52 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (karny na Oskarze Maju)

2-1 55 min. Olivier Pławiński (as. Edo von Brandt-Etchemendigaray)

3-1 80+4 min. Dawid Mastalski (dobitka strzału Edo von Brandt-Etchemendigaray)



Strzały 2 poł.: Legia 10(6) - Jagiellonia 1(0)



Legia: Denys Stoliarenko - Oskar Putrzyński [10], Bartosz Jukowski, Oskar Krakowiak - Wiktor Zugaj, Vu Hoang Nguyen, Piotr Bartnicki (70' Jan Rodak), Jakub Juszczak (69' Norbert Merchel) - Edouard von Brandt-Etchemendigaray Ż, Oskar Maj (69' Dawid Mastalski), Olivier Pławiński (64' Igor Brzeziński [10])

Trener: Jakub Renosik, II trener: Roland Kowalczyk, Maciej Kokosza



Ekstraliga U14: Legia Warszawa 5-0(1-0) Znicz Pruszków 2010A

Gole:

1-0 40 min. Marcel Laszczyk

2-0 44 min. Dawid Rodak (as. Aleksander Badowski)

3-0 60 min. Franciszek Stępniewski (as. Bartosz Przybyłko)

4-0 74 min. Tymon Płoszka (as. Filip Kwiecień)

5-0 75 min. Mychajło Posternak (as. Mateusz Pawłowski)



Legia: Błażej Ślazyk, Franciszek Golański - Jan Szybicki, Marek Suchodół, Mercel Leszczyk, Igor Lechecki, Xavier Dąbkowski, Aleksander Badowski (Kpt), Filip Kwiecień, Franciszek Stępniewski, Bartosz Przybyłko, Tymoteusz Leśniak, Igor Brzeziński, Kacper Jaczewski, Mateusz Pawłowski, Tymon Płoszka, Mychajło Posternak, Dawid Rodak

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Kacper Malicki



I liga U13: UKS Varsovia - Legia U13



Antoni Pawłowski - Stanisław Głębowski, Cyprian Lipiński, Aleksander Dąbrowski, Wojciech Łygan, Wojciech Kuś, Szymon Wlazło, Konstanty Łysiak, Fryderyk Paprocki (Kpt), Igor Arkuszewski [12], Bartosz Gawryś, Stefan Podgórski, Tomasz Stefański, Filip Wancerz

Trener: Damian Serwuszok, II trener: Wojciech Marczyk



II liga U13 (2011 i mł.): Legia LSS U13 - MKS Grochovia Warszawa 11



Legia Soccer Schools: Jerzy Wernicki - Eryk Urbanowski, Wojciech Zawiska, Bartosz Ilków, Julian Kazubski, Marcel Konieczny, Szymon Kozioł, Kacper Materski, Jonatan Pol, Franek Nwolisa, Aleksander Wodzicki, Kacper Zaród, Gustaw Zbrzeżny

Trener: Piotr Chmiel



Niełatwe spotkanie dla legionistów. goście rozpoczęli dobrze i potem mimo rosnącej przewagi legionistów utrzymywali długo korzystny dla siebie wynik. Ostatnie 25 minut meczu przebiegało już jednak wyraźnie pod dyktando graczy z Łazienkowskiej, którzy na razie przewodzą w ligowej tabeli, ale czeka ich jeszcze dużo trudnych spotkań, w tym z pierwszą drużyną Polonii.



I liga U12: Legia Warszawa - Wilga Garwolin 2012



Strzały (20-80'): Legia 14(7) - Wilga 23(11)



Legia: Stanisław Składnik - Oskar Matusiewicz, Oskar Marzec, Jan Włodarski, Igor Arkuszewski, Aleksander Kurowski, Michał Har, Natan Turniak, Aleksander Barski, Krzysztof Opanowski, Dawid Ruciński, Antoni Czuchnowski, Filip Jasiński

Trener: Szymon Lesiakowski, II trener: Cezary Żarczyński



Całkiem ciekawe spotkanie z drużyną z Garwolina. Nieco więcej z gry do przerwy miała Legia, ale goście grali w miarę odważnie, w sposób zorganizowany i wysoko pressowali. Po przerwie drużyna gości kontynuowała ten styl, i to ze znacznie lepszym skutkiem, uzyskując przewagę, a legioniści wyglądali na lekko ociężałych. Dopiero w ostatnich minutach zerwali się do walki, dzięki czemu mieliśmy bardzo ciekawą końcówkę z golami z obu stron.



Kosa Konstancin 2012 - Legia U12



Legia: Stanisław Składnik - Krzysztof Opanowski, Oskar Matusiewicz, Jan Włodarski, Natan Turniak, Michał Har, Antoni Czuchnowski, Filip Jasiński, Aleksander Barski, Dawid Ruciński, Oskar Marzec, Aleksander Kurowski, Ignacy Silski

Trener: Szymon Lesiakowski, II trener: Cezary Żarczyński



Z bardzo dobrej strony pokazali się gracze Akademii Legii w I lidze U12, w meczu na boisku Kosy Konstancin, która zaczęła rundę bardzo dobrze, jednak legioniści wyciągnęli wnioski ze swojego poprzedniego meczu. Kibice musieli jednak czekać dosyć długo na gole z którejkolwiek ze stron. Gdy worek z bramkami się rozwiązał, kibice obejrzeli w końcówce kilka efektownych uderzeń.



II liga U12 MKS Polonia Warszawa 12 2-2 Legia LSS U12



Strzały (celne): Polonia 23 (15) - LSS 19 (12)



Legia Soccer Schools: Michał Wojcianiec, Wojciech Kołodziej - Artem Lavrentiev, Jakub Opieczyński, Marcel Stępniak, Mikołaj Dmitrowicz, Kamil Kaczkowski, Nikodem Strzałkowski, Hugo Tatarnikov, Andrzej Mikheikin, Alexander Anglik, Dzidek Kinasiewicz, Paweł Pacuła

Trener: Jakub Drzewiecki



Liga: SEMP Ursynów 12/13 - Legia Warszawa U11



Strzały: SEMP 7(5) - Legia 71(43)



Legia: Tobiasz Paprocki, Antoni Adamkiewicz, Adam Rymszo, Maksymilian Pająk, Piotr Nowotka, Konstanty Leonkiewicz, Leon Gańko, Michael Oyedele, Leon Kowalczyk, Oliwier Siuda, Szymon Chodkowski

Trener: Łukasz Listwan



Liga U10: Ząbkovia Ząbki 2014 - Legia U10



Legia: Feliks Chaciński, Sebastian Borowski, Karol Myszkowski, Aleksander Kukla, Franciszek Niezgoda, Kacper Rainka, Kacper Saczewski, Jakub Sałamacha, Ali Seitibrahimov, Kharyton Sokal, Jakub Wielocha, Maciej Wierzbicki



Liga U10: BVB Academy WBS Warszawa 2014 - Legia U10



Legia: Antoni Okrzejski, Feliks Chaciński, Sebastian Borowski, Franciszek Niezgoda, Kacper Rainka, Kacper Saczewski, Jakub Sałamacha, Ali Seitibrahimov, Kharyton Sokal, Jakub Wielocha, Bronisław Partyka, Maciej Wierzbicki



Liga U10: Escola Varsovia 2014 - Legia U10



Legia: Antoni Okrzejski, Julian Kusak, Konstantsin Yushkavets, Sebastian Borowski, Stefan Wang, Karol Myszkowski, Aleksander Kukla, Kacper Tryc, Jan Golański, Kharyton Sokal

Trener: Maciej Auguściński, II trener: Bartłomiej Frączek.



Bogaty program mieli przygotowany w ten weekend młodzi legioniści z rocznika 2014 - w czwartek, sobotę i niedzielę czekały ich mecze o stopniowo rosnącym stopniu trudności. Wkażdym ze spotkań emocji i ładnych akcji nie zabrakło.