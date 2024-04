Wyniki legionistów w I rundzie PP

We Wrocławiu odbyły się zawody I rundy Pucharu Polski w strzelectwie sportowym, w których startowali zawodnicy Legii. Najlepiej zaprezentowała się Wilhelmina Wośkowiak , która wśród juniorek zwyciężyła w dwóch konkurencjach - karabinie pneumatycznym i karabinie leżąc. Blisko miejsca na podium była także w karabinie 3x20. Ponadto blisko podium był także Maciej Zygmuntowski (w Ppn) oraz Katarzyna Klepacz (Ppn). Wyniki legionistów: Pistolet pneumatyczny Mix: 5. Legia Warszawa (Katarzyna Klepacz, Robert Osmulski) Karabin pneumatyczny (juniorki): 1. Wilhelmina Wośkowiak, 20. Martyna Krzesaj, 32. Martyna Bramson Karabin pneumatyczny (seniorki): 8. Eliza Koncewicz, 9. Hala Etman Pistolet pneumatyczny (seniorzy): 14. Robert Osmulski Pistolet pneumatyczny (juniorzy): 4. Maciej Zygmuntowski, 13. Radosław Gorzki, 26. Krzysztof Wojciechowski, 43. Artur Ptasiński Pistolet pneumatyczny (seniorki): 6. Katarzyna Klepacz Pistolet pneumatyczny (juniorki): 42. Wiktoria Dryja Pistolet sportowy 3+3 (seniorki): 19. Katarzyna Klepacz Pistolet szybkostrzelny 2x30 (seniorzy): 20. Robert Osmulski Pistolet szybkostrzelny 2x30 (juniorzy): 20. Krzysztof Wojciechowski, 21. Radosław Gorzki Karabin 3x20 (juniorki): 4. Wilhelmina Wośkowiak, 8. Martyna Krzesaj, 28. Martyna Bramson Karabin 3x20 (seniorki): 7. Eliza Koncewicz Pistolet dowolny 60 (50m): 9. Katarzyna Klepacz, 14. Maciej Zygmuntowski Karabin 60 leżąc (juniorki): 1. Wilhelmina Wośkowiak, 10. Martyna Krzesaj

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.