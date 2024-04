Piątkowe ćwierkanie - wieczny plac budowy

+ dodaj komentarz

Od lat mamy to samo. Duża ilość marnej jakości zawodników przychodzi i później odchodzi. Pozbywamy się ich często płacąc im jeszcze by się ich pozbyć. Na ich miejsce sprowadzani są kolejni marnej jakości kopacze i tak w kółko do za.. bania.

Do tego odchodzą Ci co się nadają by grać w Legii bo jesteśmy zmuszeni sprzedawać by funkcjonować. By były pieniążki na tych co się nie nadają do grania. I dla prezesów i dyrektorów. No i z kilka baniek rocznie właściciel też musi wyciągnąć dla siebie by żyć na odpowiednim poziomie. Wymyśla się więc jakieś fundusze luksemburskie. I tak tego nikt nie sprawdzi gdzie podziało się kilka milionów. 200 milionów zadłużenia lub 210 to bez znaczenia. Czasami myślę, że specjalnie zatrudnia się tu ludzi bez doświadczenia by później pod pretekstem płacenia im pensji w momencie gdy ich tu już nie ma wyciągnąć co dla siebie.

Jeżeli Rejczyk ma tak zły kontrakt a jest taki dobry to co stoi na przeszkodzie by podpisać z nim nowy kontrakt? Zawrzeć odpowiednią klauzulę i podpisać nowy kontrakt. Chyba, że sam piłkarz nie chce podpisać i woli iść gdziekolwiek i grać niż w Legii tylko być.

Odejdzie Josue a zostanie Rosołek. Tak wygląda polityka klubu.

Już kiedyś o tym pisałem.

Znając życie przyjdzie tu 6 nowych piłkarzy z czego jeden będzie się nadawał do pierwszego składu. Dwóch się będzie aklimatyzowało rok czasu grając ogony. Jeden się połamie a dwóch skończy w rezerwach. Do tego wróci Baku i Kobylak i powiedzą w klubie, że kadra na nowy sezon gotowa.

Będziemy grali raz w tygodniu bo nie będziemy w pierwszej trójce w tym sezonie. I europejskie puchary będziemy oglądać w telewizji. W przyszłym sezonie będziemy grać raz na tydzień i będzie to wyglądało dobrze. Możliwe też, że zdobędziemy tytuł mistrza Polski. I co dalej?

Klub przedłuży umowę z Feio.W momencie gdy będziemy grać co trzy dni bo będziemy grać w europie znów będzie cienko w lidze i zwolni się Feio. Tuż po tym jak wyprzeda mu się drużynę.

Później dyrektor sportowy bardzo możliwe, że już nowy powie, że trener nie miał doświadczenia w grze co trzy dni. Przypomnę tylko, że tak powiedział Jacek Zieliński. Zwolnił Runjacia bo nie miał doświadczenia w grze co trzy dni by zatrudnić Feio, który też nie ma doświadczenia w grze co trzy dni. Super logika prawda?

A tuż po nowym roku przeczytamy, że dług Legii dalej rośnie. Bo według obecnego dyrektora sportowego lepiej było nie robić transferów w zimę by w przyszłym sezonie nie grać w europie by kondycja klubu była lepsza. Prawda, że genialny pomysł?

Nie widzę tu światełka w tunelu na lepsze jutro. Dopóki Mioduskiemu będzie się opłacało być w Legii to będzie tu siedział jak kleszcz na psie. W momencie gdy kibice zacznę się rzucać to narobi szumu zwalniając kogo się tylko da by odwrócić uwagę kibiców od braku wyników. Przerabialiśmy to nie raz i nie dwa.

Z tym właścicielem nic się nie zmieni. Powtarzamy te same błędy. Od kiedy przejął klub

jesteśmy w tym samym miejscu. A jest zdecydowanie gorzej niż kiedyś kiedy tym właścicielem nie był samodzielnie.

