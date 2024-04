Na stadionach: Wszystko, co w życiu dobre, zaczyna się od marzenia

Wtorek, 30 kwietnia 2024 r. 13:25 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W Krakowie i Szczecinie trwają przygotowania do finału Pucharu Polski na Narodowym, choć na razie obie ekipy informują, że jeśli przy wejściach dla grup zorganizowanych obecna będzie policja, na trybunach się nie pojawią. Możemy spodziewać się, że do rozpoczęcia meczu finałowego będzie jeszcze wiele zwrotów akcji.



W ostatnim tygodniu najliczniej na wyjazdowym szlaku pokazali się chorzowianie, którzy powoli żegnając się z ekstraklasą, w 955 osób przyjechali do Wrocławia. Licznie na bliski, ale poniedziałkowy wyjazd, pojechali Koroniarze, wierząc, że ich klub zdoła obronić ekstraklasowy byt. W Mielcu 85-lecie klubu świętowali fani Stali, choć mieli problemy z prezentacją przygotowanej oprawy. Kibice Legii, którzy wypełnili sektor gości do ostatniego miejsca, odpalili 40 rac. Dwie oprawy z wykorzystaniem piro zaprezentowali ultrasi Jagiellonii. W Białymstoku coraz mocniej wierzą w pierwszy w historii tytuł mistrzowski, więc nie dziwi lepsza frekwencja.



Na I-ligowych derbach pomiędzy GKS-em Tychy i Zagłębiem Sosnowiec, gospodarze zaprezentowali oprawę "Królowie Śląska GKS Tychy Polska".









Ekstraklasa:



Śląsk Wrocław - Ruch Chorzów (955)

Ponad 25 tys. na trybunach, w tym 7 tys. fanatyków na trybunie za bramką. Chorzowianie przyjechali w 955 osób, z dobrym oflagowaniem i niezłym dopingiem.



Puszcza Niepołomice - Korona Kielce (815)

Koroniarze w 815 osób i z jedną flagą wybrali się na poniedziałkowy wyjazdowy mecz do Krakowa na meczu z Puszczą. Prowadzili bardzo dobry doping.



Lech Poznań - Cracovia ()

Ponad 40 tysięcy kibiców na meczu przyjaźni przy Bułgarskiej, w tym spora liczba dzieciaków.



Stal Mielec - Legia Warszawa (360)

Fani Legii w komplecie zameldowali się w sektorze gości w Mielcu, gdzie wywiesili jedną flagę. W pierwszej połowie legioniści odpalili 40 rac. Na trybunach komplet, 6,5 tys. kibiców. Miejscowi wspierani przez Sandecję (z flagą). W drugiej połowie mielczanie zaprezentowali nie do końca udaną oprawę - transparenty tworzące hasło "Przez mistrzostwa po upadek; Znów na szczycie nie przypadek". Całość uzupełniły niebieskie i białe świece dymne oraz odpalonych na raty ok. 50 rac.



Jagiellonia Białystok - Pogoń Szczecin (200)

Białostoczanie z bardzo dobrym młynem. Zaprezentowali podświetlane pirotechniką folie - sektorówki "Jaga" oraz transparent "Wszystko, co w życiu dobre, zaczyna się od marzenia". Później pokazali też oprawę jednego z FC, składającą się z sektorówki "Czarna Białostocka", foliami "20" podświetlonymi piro, a całość uzupełniło racowisko. Portowcy na tym dalekim wyjeździe stawili się furami w 200 osób, z trzema flagami.



Radomiak Radom - Zagłębie Lubin (-)



Widzew Łódź - Raków Częstochowa (-)

Niestety, Komisja Ligi popsuła ciekawie zapowiadający się mecz - fani Rakowa otrzymali zakaz, a miejsca w klatce zostały przeznaczone dla kibiców RTS-u.



Górnik Zabrze - ŁKS Łódź (-)

Na trybunach 20,2 tys. kibiców. Rzucili serpentyny i zaprezentowali flagowisko na dolnym poziomie młyna. Kibiców gości brak, z powodu budowy czwartej trybuny na zabrzańskim stadionie.



Niższe ligi:



Zagłębie Sosnowiec - Stal Rzeszów (202)

Stal Rzeszów wspierana na tym wyjeździe przez Polonię Przemyśl (36) i Ładę Biłgoraj (4).



Odra Opole - Motor Lublin (168)



Znicz Pruszków - Arka Gdynia (100)

Na środowym meczu arkowcy nie zostali wpuszczeni do klatki, bowiem pruszkowski kierownik ds. bezpieczeństwa uznał, że flaga Arki nie wejdzie. Gdynianie po kwadransie spotkania ruszyli w drogę powrotną.



Arka Gdynia - Resovia (31)

Policja zawróciła ekipę z Rzeszowa już w Gdyni.



Termalica Nieciecza - Odra Opole (30)



Wyjazd tygodnia: 955 kibiców Ruchu Chorzów we Wrocławiu

Oprawa tygodnia: Choreo Jagiellonii na meczu z Pogonią



Stal Mielec na meczu z Legią Warszawa:







Legia Warszawa na wyjazdowym meczu ze Stalą Mielec:















Jagiellonia Białystok na meczu z Pogonią Szczecin:







Pogoń Szczecin na wyjazdowym meczu z Jagiellonią Białystok:





Widzew Łódź na meczu z Rakowem Częstochowa:





Śląsk Wrocław na meczu z Ruchem Chorzów:









Ruch Chorzów na wyjazdowym meczu ze Śląskiem Wrocław:









Lech Poznań na meczu z Cracovią:





Korona Kielce na wyjazdowym meczu z Puszczą Niepołomice (w Krakowie):









Górnik Zabrze na meczu z ŁKS-em Łódź:













GKS Tychy na meczu z Zagłębiem Sosnowiec:





Zagłębie Sosnowiec na wyjazdowym meczu z GKS-em Tychy:





Zagłębie Sosnowiec na meczu ze Stalą Rzeszów:





Stal Rzeszów na wyjazdowym meczu z Zagłębiem Sosnowiec:





Resovia na meczu z Wisłą Kraków: