Plus kwietnia: Juergen Elitim

Środa, 1 maja 2024 r. 10:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W kwietniu Legia Warszawa rozegrała pięć ligowych spotkań. Legioniści wygrali z Górnikiem Zabrze (3-1) i Stalą Mielec (3-1) oraz zremisowali z Jagiellonią Białystok (1-1), Rakowem Częstochowa (1-1) i Śląskiem Wrocław (0-0). Najwięcej plusów w tym miesiącu otrzymał Juergen Elitim.









Kolumbijczyk już w poprzednim miesiącu znajdował się w czołówce klasyfikacji, a w kwietniu udowodnił swoją wysoką formę. Pomocnik stał się motorem napędowym całej drużyny i wykazywał się niezwykłym zaangażowaniem, za co został nagrodzony plusem po każdym z pięciu kwietniowych spotkań. Podium dopełnia trzech zawodników, którzy ex aequo zajmują drugą pozycję z trzema plusami na koncie. Jednym z nic jest Rafał Augustyniak. Defensor od dłuższego czasu prezentuje wysoką formę i jest szefem defensywy "Wojskowych". Niestety, w ostatnim meczu ze Stalą doznał poważnego urazu, przez co nie będzie mógł rywalizować o miano plusa miesiąca w maju. Na szczycie klasyfikacji znajduje się też Dominik Hładun, który na stałe i z powodzeniem wskoczył między słupki bramki Legii. Tę trójkę dopełnia kapitan warszawskiej drużyny, Josue, który zdecydowanie poprawił swoją dyspozycję względem poprzedniego miesiąca i niejednokrotnie decydował o losach spotkań.



Na samym dole naszych ocen znaleźli się Patryk Kun oraz Paweł Wszołek, którzy otrzymali po trzy negatywne noty. Występy obu wahadłowych były dalekie od idealnych. Kun w większości spotkań był nieefektywny, nie podejmował ryzyka i w zasadzie przechodził obok meczów. Wszołek w naszej klasyfikacji na dnie jest już trzeci miesiąc z rzędu. Mimo że zagrał tylko w trzech spotkaniach, to w każdym z nich otrzymał minusa. Wszołek od dawna nie może odnaleźć formy, którą prezentował w rundzie jesiennej i nawet zmiana pozycji na mecz ze Stalą nie przyniosła pozytywnego występu. Na dole tabeli znalazłby się również Marc Gual, ale napastnika uratowały przed tym dobre mecze na początku miesiąca przeciwko Górnikowi i Jagiellonii. Z biegiem czasu jednak forma i wykończenie Hiszpana szybowała w dół.



Pełna klasyfikacja:

Juergen Elitim - 5

Rafał Augustyniak - 3

Dominik Hładun - 3

Josue - 3

Radovan Pankov - 2

Tomas Pekhart - 2 / 1

Marc Gual - 2 / 3

Jurgen Celhaka - 1

Steve Kapuadi - 1 / 1

Ryoya Morishita - 1 / 1

Yuri Ribeiro - 1 / 1

Bartosz Kapustka - 1 / 1

Artur Jędrzejczyk - 1 / 1

Gil Dias - 1

Maciej Rosołek - 2

Paweł Wszołek - 3

Patryk Kun - 3